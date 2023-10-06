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В ніч на 6 жовтня ППО знищила 25 із 33 ворожих "Шахедів"

Валентина РоманенкоП'ятниця, 6 жовтня 2023, 08:07
В ніч на 6 жовтня ППО знищила 25 із 33 ворожих Шахедів
ілюстрація Повітряних сил

В ніч на 6 жовтня протиповітряна оборона ліквідувала 25 дронів-камікадзе "Шахед" із 33 запущених Росією.

Джерело: пресслужба Повітряних сил ЗСУ

Деталі: Як і минулої доби, у ніч на 6 жовтня 2023 року російські окупаційні війська вчергове атакували із мису Чауда з тимчасово окупованого півострова Крим ударними БпЛА типу Shahed.

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Було зафіксовано пуски 33 "Шахедів", які прямували кількома групами у напрямку південних, східних та центральних областей.

До відбиття повітряної атаки залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи мобільних вогневих груп та радіоелектронної боротьби.

Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 25 Shahed-131/136, зокрема у межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської,  Черкаської та Житомирської областей.

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Теми: ШахедПовітряні сили ЗСУППО
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