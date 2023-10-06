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Захисники знищили за день 620 окупантів і 20 танків – Генштаб

Альона Мазуренко П'ятниця, 6 жовтня 2023, 08:27
Захисники знищили за день 620 окупантів і 20 танків – Генштаб
фото: ФБ Генштабу

За минулу добу Росія у війні проти України втратила орієнтовно 620 військовослужбовців, 31 артилерійську систему, 20 танків і 30 бойових броньованих машин.

Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 6 жовтня

Деталі: За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 до 06.10.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 281 090 (+620) осіб,
  • танків ‒ 4 777 (+20) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 9 082 (+30) од,
  • артилерійських систем ‒ 6666 (+23) од,
  • РСЗВ – 806 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 540 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 158 (+29),
  • крилатих ракет ‒ 1 530 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9 015 (+35) од,
  • спеціальної техніки ‒ 951 (+3).

Дані уточнюються.

Теми: війнаЗбройні силиРосія
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