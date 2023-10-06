Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Польщу не задовольняє рішення України "поставити на паузу" процес у СОТ

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 6 жовтня 2023, 09:55
Польщу не задовольняє рішення України поставити на паузу процес у СОТ
Пьотр Мюллер. фото RMF FM

Польща вважає недостатнім рішення України "поставити на паузу" процес у СОТ у зв’язку із зерновою суперечкою.

Джерело: речник польського уряду Пьотр Мюллер 6 жовтня вранці в ефірі RMF FM, пише "Європейська правда"

Пряма мова: "Зрештою, ми вимагаємо відкликання скарги, а не призупинення розгляду. Це хороший крок, але недостатній. Абсолютно не йде мова про скасування зернового ембарго".

Реклама:

Деталі: Заступник міністра економіки і український торговий представник Тарас Качка заявив у четвер, що Україна "поставила на паузу" свої скарги на Польщу, Угорщину і Словаччину у Світовій організації торгівлі. 

Качка підкреслив, що триває робота над "практичним вирішенням" торговельної суперечки.

Говорячи про ситуацію з Польщею, Качка висловив сподівання, що сторони зможуть повернутися до обговорення після виборів, оскільки системних перешкод для вирішення проблеми немає. 

ВІДЕО ДНЯ

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус сказав у четвер, що Варшава не розуміє, що означає призупинення української скарги.

Україна 18 вересня почала оскарження у СОТ дій Польщі, Словаччини і Угорщини після того, як вони ввели односторонні обмеження на імпорт окремих видів української агропродукції.

Теми: Польща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

мапаГенштаб побічно підтвердив заяви про просування морпіхів на лівий берег Дніпра на Херсонщині

Байден звернеться до нації з приводу війни в Україні та Ізраїлі

оновленоРосія вдарила по Миколаївщині: загинуло двоє людей

Тисячі українських біженців у Британії можуть втратити дах над головою

фотоСупутник показав, як виглядає аеродром Бердянська після ударів ЗСУ

У ВО "Свобода" розповіли, чим під час війни займається Тягнибок

Усі новини...
Польща
Польща не розуміє, що означає призупинення скарги України в СОТ, вимагає її відкликати
"РФ треба якнайшвидше зупинити" – в МЗС Польщі засудили удар по Грозі
Скарги України проти Польщі, Угорщини й Словаччини в СОТ зараз на паузі – торгпред
Останні новини
09:06
Росіяни випустили по Україні 8 ракет і 9 "Шахедів": 3 дрони і ракету збили
08:41
Протестувальники проти війни Ізраїлю і ХАМАС зайшли у Капітолій: понад 300 затриманих
08:40
Росіяни вдарили вночі по складу в Миколаєві і спричинили пожежу на складі в області
08:13
Росія втратила ще по літаку й гелікоптеру, 11 танків і засіб ППО – Генштаб ЗСУ
08:09
мапаГенштаб побічно підтвердив заяви про просування морпіхів на лівий берег Дніпра на Херсонщині
07:53
Міністри ЄС обговорять, як посилити безпеку після терактів у Франції та Бельгії
07:30
фото США наклали вето на рішення Радбезу ООН щодо припинення вогню між Ізраїлем і Газою
06:48
Австрія підвищила рівень терористичної загрози
05:52
Байден проситиме у Конгресу $60 млрд для України – ЗМІ
05:08
У Кривому Розі пролунали вибухи – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: