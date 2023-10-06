Польщу не задовольняє рішення України "поставити на паузу" процес у СОТ

Польща вважає недостатнім рішення України "поставити на паузу" процес у СОТ у зв’язку із зерновою суперечкою.

Джерело: речник польського уряду Пьотр Мюллер 6 жовтня вранці в ефірі RMF FM, пише "Європейська правда"

Пряма мова: "Зрештою, ми вимагаємо відкликання скарги, а не призупинення розгляду. Це хороший крок, але недостатній. Абсолютно не йде мова про скасування зернового ембарго".

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Деталі: Заступник міністра економіки і український торговий представник Тарас Качка заявив у четвер, що Україна "поставила на паузу" свої скарги на Польщу, Угорщину і Словаччину у Світовій організації торгівлі.

Качка підкреслив, що триває робота над "практичним вирішенням" торговельної суперечки.

Говорячи про ситуацію з Польщею, Качка висловив сподівання, що сторони зможуть повернутися до обговорення після виборів, оскільки системних перешкод для вирішення проблеми немає.

ВІДЕО ДНЯ

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус сказав у четвер, що Варшава не розуміє, що означає призупинення української скарги.

Україна 18 вересня почала оскарження у СОТ дій Польщі, Словаччини і Угорщини після того, як вони ввели односторонні обмеження на імпорт окремих видів української агропродукції.