Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Reuters: Біля берегів Румунії на міні підірвалося торгове судно з Туреччини

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 6 жовтня 2023, 10:30
Reuters: Біля берегів Румунії на міні підірвалося торгове судно з Туреччини
скриншот

Турецьке вантажне судно у четвер підірвалося на міні у Чорному морі біля берегів Румунії, але залишилось майже неушкодженим.

Джерело: "Європейська правда", Reuters з посиланням на джерела

Деталі: Інцидент стався о 9:20 за Гринвічем (тобто 12:20 за київським часом) біля гирла Дунаю – за 11 морських миль на північ від міста Сулина, поблизу входу у Сулинське гирло. Інформацію надала британська компанія з безпеки морського судноплавства Ambrey.

Реклама:

Після вибуху судно стало на якір, щоб з’ясувати наслідки пошкодження, і приблизно через три години продовжило рух. Ніхто з членів команди не постраждав.

Ще одне джерело з українського уряду підтвердило агентству, що такий інцидент був, і це могла бути або зовсім стара міна часів Другої світової війни, або одна з нових, періоду російсько-української війни.

Керівник турецької консультаційної компанії Bosphorus Observer з посиланням на свої дані сказав, що інцидент стався із судном Kafkametler, воно отримало незначні пошкодження. Оператор судна ще не відреагував на запит про коментар.

ВІДЕО ДНЯ

Дані відстеження руху суден MarineTraffic свідчать, що судно Kafkametler кидало якір на Дунаї поблизу українського терміналу у Вилково.

Теми: Румуніяфлотвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Румунія
Румунія відправить додаткові війська для посилення сил НАТО в Косові
Мер румунського міста проти сповіщень про повітряну тривогу: Наче у стані війни
Румунія підозрює порушення свого повітряного простору під час атаки РФ на Україну
Останні новини
17:51
ППО вдень знищила керовану ракету на Дніпропетровщині
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
Усі новини...
Реклама: