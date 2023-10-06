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Reuters: Біля берегів Румунії на міні підірвалося торгове судно з Туреччини

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 6 жовтня 2023, 10:30
Reuters: Біля берегів Румунії на міні підірвалося торгове судно з Туреччини
скриншот

Турецьке вантажне судно у четвер підірвалося на міні у Чорному морі біля берегів Румунії, але залишилось майже неушкодженим.

Джерело: "Європейська правда", Reuters з посиланням на джерела

Деталі: Інцидент стався о 9:20 за Гринвічем (тобто 12:20 за київським часом) біля гирла Дунаю – за 11 морських миль на північ від міста Сулина, поблизу входу у Сулинське гирло. Інформацію надала британська компанія з безпеки морського судноплавства Ambrey.

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Після вибуху судно стало на якір, щоб з’ясувати наслідки пошкодження, і приблизно через три години продовжило рух. Ніхто з членів команди не постраждав.

Ще одне джерело з українського уряду підтвердило агентству, що такий інцидент був, і це могла бути або зовсім стара міна часів Другої світової війни, або одна з нових, періоду російсько-української війни.

Керівник турецької консультаційної компанії Bosphorus Observer з посиланням на свої дані сказав, що інцидент стався із судном Kafkametler, воно отримало незначні пошкодження. Оператор судна ще не відреагував на запит про коментар.

ВІДЕО ДНЯ

Дані відстеження руху суден MarineTraffic свідчать, що судно Kafkametler кидало якір на Дунаї поблизу українського терміналу у Вилково.

Теми: Румуніяфлотвійна
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