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Швеція оголосила новий пакет військової допомоги Україні і подумає над передачею Gripen

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 6 жовтня 2023, 11:16

Уряд Швеції оголосив про виділення Україні 14-го пакета військової допомоги та розповів про підготовку рішення щодо можливої передачі винищувачів Gripen.

Джерело: "Європейська правда", Aftonbladet х посиланням на брифінг міністра оборони Швеції Пола Йонсона

Деталі: Вартість пакета допомоги становить 2,2 млрд шведських крон – 143 млн євро. Основну частину пакета складають боєприпаси, але також до нього увійшли запасні частини для бронетехніки. Швеція також надасть засоби зв'язку та піхотне спорядження.

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Йонсон зазначив, що пакет складається з матеріалів, про які просили українці. "Це слід розглядати як вираження відданості Швеції довгостроковій підтримці України", – зауважив шведський міністр.

Крім того, він повідомив, що Збройним силам Швеції та Шведському управлінню оборонного озброєння доручено вивчити можливість передачі або експорту в Україну винищувачів Gripen.

"Уряд ухвалив рішення доручити… оцінити умови, на яких Швеція може зробити свій внесок у сфері бойових літаків. Ми можемо зробити це шляхом розширення нашої участі в коаліції F-16 або шляхом передачі в дар або експорту системи Gripen", – сказав Йонсон.

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Очікують, що оцінка буде готова до 6 листопада.

"Ми також заявили, що обов'язковою умовою для надання винищувачів є те, що Швеція є союзником НАТО, і ми вели діалог з українцями, і вони висловили розуміння цього", – сказав Йонсон. Як відомо, Швеція досі не приєдналась до НАТО через блокаду Туреччини та Угорщини і наразі немає розуміння, коли вона може стати членом Альянсу.

Швеція входить до авіаційної коаліції, метою якої є надання Україні винищувачів. Раніше українські льотчики і наземний персонал мали можливість випробувати у Швеції літаки Gripen.

Під час візиту президента Володимира Зеленського до Швеції обговорювалось надання Україні винищувачів Gripen.

Теми: авіа
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