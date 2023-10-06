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У Білорусі вночі пролунав вибух на залізничній станції - ЗМІ

Роман ПетренкоП'ятниця, 6 жовтня 2023, 12:28
У Білорусі вночі пролунав вибух на залізничній станції - ЗМІ
фото: motolko

Слідчі повідомляють, що вночі в білоруських Колодящах стався теракт на залізничній станції Озерище, пишуть ЗМІ.

Джерело: "Зеркало, "Мотолько помоги"

Деталі: Повідомляють, що приблизно о 23.15 у будинках місцевих жителів після вибуху "пройшла хвиля, у будинку затряслися вікна і ліжко".

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А вранці 6 жовтня силовики почали проводити опитування місцевих жителів, яким повідомили, що "був теракт на станції Озерище, підірвали залізницю".

У соцмережах люди пишуть, що вибухів увечері було два, вони також повідомляють, що до ранку на дорогах чергували силовики, а зараз тривають опитування.

МНС, МВС чи СК Білорусі нічого досі мовчать.

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Теми: Білорусьтерактзалізниця
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