Україна "підштовхнула чергу" на вступ у Євросоюз – Боррель

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель вважає, що Євросоюз надто довго затягував із розширенням, але тепер завдяки Україні процес буде рухатися швидше.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Боррель, прибувши 6 жовтня вранці на неформальну зустріч лідерів ЄС у Гранаді (Іспанія), коментував журналістам необхідність орієнтованої дати наступного розширення ЄС, про що останнім часом гаряче дискутують у Євросоюзі. Дискусія почалась після того, як глава Євроради Шарль Мішель запропонував як орієнтир 2030 рік.

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Пряма мова Борреля: "Добре мати ціль, добре мати горизонт. Це політичний горизонт.

Мета фіксованої дати – для того, щоб мобілізувати політичну енергію, щоб почати рухатися. Це не означає, що це буде точною датою. Якщо у нас не буде горизонту, люди почнуть думати: "Добре, у нас є час". Та у нас немає часу".

Деталі: Боррель зазначив, що ЄС дуже довго затягував з процесом розширенням. Він очікує пришвидшення процесу розширення завдяки заявці України, яка стала новим кандидатом.

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Пряма мова: "Вона (Україна – ред.) "підштовхнула" чергу, і черга буде рухатися, і ми будемо рухатися швидше".

Передісторія:

Наприкінці серпня президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що хоче, аби ЄС був готовим до розширення до 2030 року. Утім, у ЄС є прихильники не прив’язуватись до жодних термінів приєднання нових членів.

Українська влада стверджує, що готова завершити свою частину роботи для вступу якнайшвидше.

Прем’єр Денис Шмигаль зазначав, що Київ хоче покласти "на стіл звіт про те, що ми готові", через два роки. Разом з тим він підкреслив, що після цього схвалення рішення про вступ України забере час.

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