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Україна "підштовхнула чергу" на вступ у Євросоюз – Боррель

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 6 жовтня 2023, 12:31
Україна підштовхнула чергу на вступ у Євросоюз – Боррель
Жозеп Боррель, Getty Images

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель вважає, що Євросоюз надто довго затягував із розширенням, але тепер завдяки Україні процес буде рухатися швидше. 

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Боррель, прибувши 6 жовтня вранці на неформальну зустріч лідерів ЄС у Гранаді (Іспанія), коментував журналістам необхідність орієнтованої дати наступного розширення ЄС, про що останнім часом гаряче дискутують у Євросоюзі. Дискусія почалась після того, як глава Євроради Шарль Мішель запропонував як орієнтир 2030 рік. 

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Пряма мова Борреля: "Добре мати ціль, добре мати горизонт. Це політичний горизонт. 

Мета фіксованої дати – для того, щоб мобілізувати політичну енергію, щоб почати рухатися. Це не означає, що це буде точною датою. Якщо у нас не буде горизонту, люди почнуть думати: "Добре, у нас є час". Та у нас немає часу".

Деталі: Боррель зазначив, що ЄС дуже довго затягував з процесом розширенням. Він очікує пришвидшення процесу розширення завдяки заявці України, яка стала новим кандидатом.

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Пряма мова: "Вона (Україна – ред.) "підштовхнула" чергу, і черга буде рухатися, і ми будемо рухатися швидше". 

Передісторія:

  • Наприкінці серпня президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що хоче, аби ЄС був готовим до розширення до 2030 року. Утім, у ЄС є прихильники не прив’язуватись до жодних термінів приєднання нових членів.
  • Українська влада стверджує, що готова завершити свою частину роботи для вступу якнайшвидше.
  • Прем’єр Денис Шмигаль зазначав, що Київ хоче покласти "на стіл звіт про те, що ми готові", через два роки. Разом з тим він підкреслив, що після цього схвалення рішення про вступ України забере час. 

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Теми: УкраїнаЄСєвроінтеграція
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