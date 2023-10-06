Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна повернула тіла 64 полеглих захисників

Альона Мазуренко П'ятниця, 6 жовтня 2023, 13:09
Україна повернула тіла 64 полеглих захисників
ілюстративне фото Координаційного штабу

6 жовтня на підконтрольну Україні територію вдалося повернути тіла 64 загиблих захисників України. Їх передадуть правоохоронцям та судмедекспертам для встановлення осіб загиблих.

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Дослівно: "Сьогодні (6 жовтня - ред.) за результатами проведення репатріаційних заходів, українській стороні вдалося повернути на підконтрольну Уряду України територію тіла (останки) 64 загиблих (померлих) оборонців України".

Реклама:

Деталі: Російській стороні передали тіла (останки) загиблих окупантів.

У відомстві додали, що ЗСУ забезпечать належне та безпечне перевезення репатрійованих тіл (останків) загиблих (померлих) оборонців України.

Тіла відвезуть до визначених держустанов для передачі представникам правоохоронців та судово-медичним експертам з метою організації і проведення процесуальних (слідчих) дій та судових експертиз, необхідних для встановлення осіб загиблих.

ВІДЕО ДНЯ

Обмін тілами здійснював Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та став можливим завдяки взаємодії з об’єднаним центром при СБУ, МВС, ЗСУ, ДСНС у Сумській області, ДПСУ, інших представництв структур сектору безпеки та оборони України за участі представників МКЧХ.

Теми: УкраїнавійнаРосіяЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

мапаГенштаб побічно підтвердив заяви про просування морпіхів на лівий берег Дніпра на Херсонщині

Байден проситиме у Конгресу $60 млрд для України – ЗМІ

Байден звернеться до нації з приводу війни в Україні та Ізраїлі

Тисячі українських біженців у Британії можуть втратити дах над головою

фотоСупутник показав, як виглядає аеродром Бердянська після ударів ЗСУ

У ВО "Свобода" розповіли, чим під час війни займається Тягнибок

Усі новини...
Україна
Роботу в Україні найчастіше шукають продавці, а роботодавцям потрібні шиномонтажники
Україна "підштовхнула чергу" на вступ у Євросоюз – Боррель
Німеччина працює над передачею Україні нової системи Patriot - Зеленський
Останні новини
12:08
Російські вертольоти Ка-52 почали атакувати здалеку: бояться
12:03
Маск може заблокувати Twitter в Європі — ЗМІ
11:56
У "Свободі" вважають, що радикальні заяви Фаріон не впливають на рейтинг партії
11:51
У Москві серед житлових будинків відкрили ракетний завод
11:44
аудіоНа Черкащині посадовець ТЦК закликав "денацифікувати" Україну – отримав 2 роки в′язниці
11:35
На Закарпатті зведуть 261-метровий міст через Тису на кордоні з Румунією
11:29
Окупанти обстріляли Херсон: поранили 3 людей
11:20
Дехто в ЄС вважає, що президентка Єврокомісії "перегнула палицю" в підтримці Ізраїлю
11:15
Кембриджський професор Рорі Фіннін: Без кримських татар сучасна Україна просто не може існувати
11:14
У G7 обговорять чотири варіанти заборони російських алмазів – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: