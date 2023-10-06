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Україна повернула тіла 64 полеглих захисників

Альона Мазуренко П'ятниця, 6 жовтня 2023, 13:09
Україна повернула тіла 64 полеглих захисників
ілюстративне фото Координаційного штабу

6 жовтня на підконтрольну Україні територію вдалося повернути тіла 64 загиблих захисників України. Їх передадуть правоохоронцям та судмедекспертам для встановлення осіб загиблих.

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Дослівно: "Сьогодні (6 жовтня - ред.) за результатами проведення репатріаційних заходів, українській стороні вдалося повернути на підконтрольну Уряду України територію тіла (останки) 64 загиблих (померлих) оборонців України".

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Деталі: Російській стороні передали тіла (останки) загиблих окупантів.

У відомстві додали, що ЗСУ забезпечать належне та безпечне перевезення репатрійованих тіл (останків) загиблих (померлих) оборонців України.

Тіла відвезуть до визначених держустанов для передачі представникам правоохоронців та судово-медичним експертам з метою організації і проведення процесуальних (слідчих) дій та судових експертиз, необхідних для встановлення осіб загиблих.

ВІДЕО ДНЯ

Обмін тілами здійснював Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та став можливим завдяки взаємодії з об’єднаним центром при СБУ, МВС, ЗСУ, ДСНС у Сумській області, ДПСУ, інших представництв структур сектору безпеки та оборони України за участі представників МКЧХ.

Теми: УкраїнавійнаРосіяЗбройні сили
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