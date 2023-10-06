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ЗМІ: Зеленський відвідає Румунію наступного тижня

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 6 жовтня 2023, 13:25
ЗМІ: Зеленський відвідає Румунію наступного тижня
фото: getty

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня відвідає з візитом Румунію, пишуть ЗМІ.

Джерело: румунський телеканал Digi24 з посиланням на співрозмовників, "Європейська правда"

Деталі: Це буде перший візит українського президента до Румунії з початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

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За даними телеканалу, візит Зеленського не є частиною турне кількома країнами. Це буде спеціальний візит лише до Румунії, де президент України зустрінеться з президентом Клаусом Йоганнісом та іншими румунськими посадовцями.

Телеканал нагадав, що раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував приїзд Зеленського до Румунії "зовсім скоро". 

Президенти Йоганніс і Зеленський зустрічалися в четвер у іспанській Гранаді, в рамках саміту Європейської політичної спільноти. 

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Румунський прем’єр і кілька міністрів також повинні відвідати Київ, "щоб встановити якомога більше точок співпраці". Йдеться про безпеку, а також про енергетику, сільське господарство та інші питання.

Нагадаємо: Глава румунського уряду Марчел Чолаку раніше повідомляв, що вирушить до Києва для завершення переговорів щодо подальшого експорту українського зерна до Румунії.

Йоганніс зустрічався із Зеленським, президенткою Єврокомісії та віцепрем’єркою Болгарії у рамках Генасамблеї ООН у США в вересні. Йоганніс тоді заявив, що проблему з імпортом українського зерна можна зняти шляхом створення двосторонньої системи дозволів. 

Теми: ЗеленськийРумунія
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