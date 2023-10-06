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У ЗСУ заявили, що далекобійний "вогневий кулак" заважає РФ вести контрбатарейну боротьбу

Олена РощінаП'ятниця, 6 жовтня 2023, 13:29
У ЗСУ заявили, що далекобійний вогневий кулак заважає РФ вести контрбатарейну боротьбу
Сергій Баранов, фото Military Media Center

Завдяки західним ракетно-артилерійським системам Збройним силам України вдалося створити далекобійний "вогневий кулак", через який російська армія не може ефективно вести контрбатарейну боротьбу.

Джерело: начальник Головного управління Ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генштабу ЗСУ бригадний генерал Сергій Баранов, якого цитує Military Media Center

Деталі: За словами Баранова, "кити" сучасної артилерії – це максимальна автоматизація, новітні цифрові розробки для артрозвідки і автоматизованих систем управління вогнем та засобів контрбатарейної боротьби.

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На сьогодні абсолютна більшість, іноді до 90% вогневого ураження сил та засобів противника припадає на Ракетні війська та артилерію, зазначив він.

Пряма мова: "Ми не чекаємо відкриття вогню артилерії противника, а завчасно виявляємо її і знищуємо ще до того, як ворог буде готовий завдати удару по нашим позиціям. Робиться це ювелірно, щоби не постраждали ані наші війська, ані мирне населення й об’єкти інфраструктури. Нашу "далекобійку" ворог не дістає, а ми їх — так.

Завдяки західним високоточним ракетно-артилерійським системам ми скомбінували і створили далекобійний "вогневий кулак", який б’є настільки потужно, що ворог вже не має змоги вести з нами дієву контрбатарейну боротьбу.

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Успіх досягається нами за рахунок навченості особового складу, застосування нових програмних продуктів, запровадження автоматизованої системи управління вогнем.

Ми робимо все, аби примусити противника закінчити цю війну на наших умовах і аби він більше не мав бажання воювати проти України".

Деталі: На думку Баранова, "артилерист повинен знати, що треба робити піхоті, краще, ніж вона сама", бо ракетні війська й артилеристи готують пропозиції стосовно вогневого ураження противника так, щоб не зачепити своїх і забезпечити спільну перемогу. 

"Іноді жартома бажаю побратимам: Щоби ви клали снаряд 155-го калібру білці в око за 28 кілометрів", – сказав начальник Головного управління Ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генштабу ЗСУ.

Він також запевнив, що українці опановують західні артилерійські системи в рази швидше, ніж це передбачено стандартами НАТО.

Теми: Збройні силивійна
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