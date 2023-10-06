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Росіяни обстріляли Вовчанськ: загорівся будинок з людьми всередині

Роман ПетренкоП'ятниця, 6 жовтня 2023, 13:46
Росіяни обстріляли Вовчанськ: загорівся будинок з людьми всередині
фото: ова

Російські окупанти 6 жовтня обстріляли Вовчанськ на Харківщині, внаслідок чого постраждали троє людей, повідомляє ОВА.

Джерело: Харківська ОВА

Деталі: За даними влади, внаслідок атаки знищені житловий будинок на три квартири.

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Внаслідок влучання будинок загорівся.

Постраждали 3 цивільних людей, що проживали в будинку.

Уточнюється, що 76-річний чоловік отримав важкі опіки, чадним газом отруїлися 75-річна жінка та жінка 25 років, яка має інвалідність.

ВІДЕО ДНЯ

Вони троє у лікарні.

Теми: Харківська областьобстрілвійна
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