Росіяни обстріляли Вовчанськ: загорівся будинок з людьми всередині

Російські окупанти 6 жовтня обстріляли Вовчанськ на Харківщині, внаслідок чого постраждали троє людей, повідомляє ОВА.

Джерело: Харківська ОВА

Деталі: За даними влади, внаслідок атаки знищені житловий будинок на три квартири.

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Внаслідок влучання будинок загорівся.

Постраждали 3 цивільних людей, що проживали в будинку.

Уточнюється, що 76-річний чоловік отримав важкі опіки, чадним газом отруїлися 75-річна жінка та жінка 25 років, яка має інвалідність.

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Вони троє у лікарні.