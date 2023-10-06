Росіяни обстріляли Вовчанськ: загорівся будинок з людьми всередині
П'ятниця, 6 жовтня 2023, 13:46
Російські окупанти 6 жовтня обстріляли Вовчанськ на Харківщині, внаслідок чого постраждали троє людей, повідомляє ОВА.
Джерело: Харківська ОВА
Деталі: За даними влади, внаслідок атаки знищені житловий будинок на три квартири.
Реклама:
Внаслідок влучання будинок загорівся.
Постраждали 3 цивільних людей, що проживали в будинку.
Уточнюється, що 76-річний чоловік отримав важкі опіки, чадним газом отруїлися 75-річна жінка та жінка 25 років, яка має інвалідність.
ВІДЕО ДНЯ
Вони троє у лікарні.