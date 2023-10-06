Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни обстріляли Вовчанськ: загорівся будинок з людьми всередині

Роман ПетренкоП'ятниця, 6 жовтня 2023, 13:46
Росіяни обстріляли Вовчанськ: загорівся будинок з людьми всередині
фото: ова

Російські окупанти 6 жовтня обстріляли Вовчанськ на Харківщині, внаслідок чого постраждали троє людей, повідомляє ОВА.

Джерело: Харківська ОВА

Деталі: За даними влади, внаслідок атаки знищені житловий будинок на три квартири.

Реклама:

Внаслідок влучання будинок загорівся.

Постраждали 3 цивільних людей, що проживали в будинку.

Уточнюється, що 76-річний чоловік отримав важкі опіки, чадним газом отруїлися 75-річна жінка та жінка 25 років, яка має інвалідність.

ВІДЕО ДНЯ

Вони троє у лікарні.

Теми: Харківська областьобстрілвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Харківська область
Посла Росії через обстріл кафе в Грозі викликали "на килим" у Відні
Удар по Грозі: росіяни могли думати, що в кафе військові, – але там були цивільні
Ракетний удар по Грозі: кількість загиблих зросла
Останні новини
17:59
США оголосили про посилення санкцій проти російської нафти
17:58
До 2026 року середні зарплати українців зростуть на третину - прогноз Кабміну
17:51
ППО вдень знищила керовану ракету на Дніпропетровщині
17:40
Україна отримала від ЄС грант на 150 мільйонів євро
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
Усі новини...
Реклама: