Військкомат звільняв від служби депутатів та їхніх родичів в Одесі – ДБР

Державне бюро розслідувань викрило злочинну схему видачі так званих "білих квитків" депутатам та їхнім родичам у віськкоматі в Одесі.

Джерело: сайт ДБР

Деталі: За даними бюро, схема діяла в Одеському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

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Один із службовців центру за гроші допомагав зніматись з військового обліку чоловікам призовного віку. Основними клієнтами були місцеві народні обранці та їхнє наближене коло осіб.

За 12 тисяч доларів їм вигадували діагнози та готували відповідні документи щодо непридатності для військової служби. Це давало змогу безперешкодно знімати ухилянтів з військового обліку.

Допомагала підшукувати "віп-клієнтів" знайома працівника ТЦК – начальниця одного з управлінь органів місцевого самоврядування Одещини. Також вона відповідала за розрахунок та бухгалтерію.

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Слідством задокументовано, що за такою схемою ділки допомогли щонайменше 10 віп-ухилянтам стати непридатними для військової служби.

5 жовтня працівники ДБР затримали посадовицю та співробітника Одеського РТЦК та СП під час одержання 12 тисяч доларів оплати за послугу від чергового клієнта.

Затриманим загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.