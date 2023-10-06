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AFP: "Вагнерівці" замовляли в компанії з Китаю супутникові знімки, зокрема Москви

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 6 жовтня 2023, 18:03

Російська терористична група Вагнера у 2022 році підписала контракт із китайською фірмою Beijing Yunze Technology Co Ltd на придбання двох супутників і використання їхніх знімків для розвідувальної діяльності.

Джерело: "Європейська правда", AFP із посиланням на джерела

Деталі: У розпорядженні агенції опинився контракт між "вагнерівцями" й китайською фірмою за листопад 2022 року, коли терористи відігравали важливу роль у повномасштабному російському вторгненні в Україну.

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Контракт передбачав придбання двох китайських супутників – JL-1 GF03D 12 та JL-1 GF03D 13, які перебувають на орбіті на висоті 535 кілометрів над Землею. Вартість послуг оцінювалась у понад 30 мільйонів доларів.

Із російського боку контракт підписував Іван Мечетін – генеральний директор компанії "Ніка-Фрут", яка співпрацювала з компаніями з орбіти засновника "вагнерівців" Євгенія Пригожина, який загинув в авіакатастрофі в серпні.

За даними джерела AFP у європейських спецслужбах, група Вагнера використовувала знімки для планування операцій в Україні, Африці й навіть на території Росії – під час невдалої спроби заколоту в червні.

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Незрозуміло, чи знала китайська влада про укладання цього контракту – який, як стверджують джерела AFP, досі чинний. Але у США ще в лютому запровадили санкції проти Beijing Yunze Technology Co Ltd.

У квітні Державний департамент США також запровадив санкції проти компанії Head Aerospace Technology, яка постачала супутникові знімки України "організаціям, пов'язаним із ПВК "Вагнер" і Євгенія Пригожина".

Раніше ЗМІ повідомляли, що Китай попри власні заклики до миру за останній рік активно нарощував торгівлю товарами подвійного призначення з Росією, допомагаючи Москві, серед іншого, імпортувати підсанкційні західні технології.

Розвідка США констатувала, що Китай надає Росії військові технології та технології подвійного призначення для використання у війні проти України.

Теми: ВагнерРосія
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