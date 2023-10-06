Гладковського і Букіна підозрюють у завданні збитків "Укрспецекспорту" на 13 мільйонів

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 6 жовтня оголосили підозру колишньому директору "Укрспецекспорту" та сину експершого заступника секретаря РНБО в організації та зловживанні службовим становищем, що завдало збитків державі на суму майже 13 мільйонів гривень.

Джерело: НАБУ

Деталі: Відомо, що йдеться про Павла Букіна та Ігоря Гладковського. У НАБУ повідомляють, що обоє перебувають зараз закордоном.

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За даними слідства, Букін, зловживаючи своїм службовим становищем, уклав договір із компанією, підконтрольною сину експершого заступника секретаря РНБО України Гладковському, про придбання бортового радіоелектронного обладнання (висотомірів) за цінами, умисно завищеними майже у 7 разів – близько 450 тис. доларів США.

Після того, як "Укрспецекспорту" сплатив всю суму, учасники схеми розпорядились коштами на власний розсуд. Зокрема, орієнтовно 170 тис. доларів США отримав Гладковський.

Під час вчинення злочину екскерівник "Укрспецекспорту" вживав заходів конспірації для приховання власної участі у схемі, а також радив залучати компанії з конкретних іноземних юрисдикцій, які вважав безпечними та такими, що унеможливлять розкриття злочину правоохоронними органами України.

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Дослівно від НАБУ: "Після отримання відповідей на запити про міжнародну-правову допомогу від компетентних органів Об’єднаних Арабських Еміратах та Особливого адміністративного району Китайської Народної Республіки Гонконг детективам вдалося підтвердити реальну вартість поставлених товарів, а також роль та участь відповідних іноземних компаній та їх посадових осіб".

Деталі: Крім того, за даними правоохоронців, Гладковський є учасником ще одного кримінального провадження щодо одержання 950 тис. грн неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення керівником ДК "Укрспецекспорт". Цю справу наразі слухають у суді.

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