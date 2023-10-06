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Із США висилають двох російських дипломатів

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 6 жовтня 2023, 19:45
Із США висилають двох російських дипломатів
фото: iStock / Getty Images Plus

Сполучені Штати висилають двох співробітників російського посольства. Це сталося після того, як РФ ухалила аналогічне рішення минулого місяця.

Джерело: речник Державного департаменту США в коментарі "Європейській правді"

Деталі: "У відповідь на вислання Російською Федерацією під надуманим приводом двох дипломатів посольства США, в Москві Державний департамент США оголосив персонами нон-грата двох співробітників російського посольства, які працюють у Сполучених Штатах", – зазначив речник.

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Він підкреслив, що Держдепартамент США "не буде миритися з практикою переслідування російським урядом наших дипломатів".

"Дії Державного департаменту є чітким сигналом, що неприйнятні дії проти співробітників нашого посольства в Москві матимуть наслідки", – додав речник зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • У вересні МЗС Росії оголосило персонами нон грата першого секретаря посольства США в Москві Джеффрі Сілліна й другого секретаря посольства Девіда Бернстайна.
  • Імена двох американських дипломатів фігурують у розслідуванні російської Федеральної служби безпеки щодо росіянина Роберта Шонова – колишнього співробітника генерального консульства США у Владивостоку, затриманого у серпні цього року.
  • ФСБ стверджує, що з вересня 2022 року Шонов "за матеріальну винагороду" і за дорученням Сілліна й Бернстайна збирав інформацію про повномасштабне вторгнення РФ в Україну, мобілізацію в Росії, "проблемні моменти та оцінку їхнього впливу на протестну активність населення".
  • У лютому цього року Міністерство закордонних справ Росії передало посольству США в Москві ноту з вимогою "припинити втручання у внутрішні справи", в якій погрожувало вислати американських дипломатів, підозрюваних у "підривній діяльності".

Теми: СШАРосіядипломатичні відносини
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