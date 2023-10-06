Із США висилають двох російських дипломатів

Сполучені Штати висилають двох співробітників російського посольства. Це сталося після того, як РФ ухалила аналогічне рішення минулого місяця.

Джерело: речник Державного департаменту США в коментарі "Європейській правді"

Деталі: "У відповідь на вислання Російською Федерацією під надуманим приводом двох дипломатів посольства США, в Москві Державний департамент США оголосив персонами нон-грата двох співробітників російського посольства, які працюють у Сполучених Штатах", – зазначив речник.

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Він підкреслив, що Держдепартамент США "не буде миритися з практикою переслідування російським урядом наших дипломатів".

"Дії Державного департаменту є чітким сигналом, що неприйнятні дії проти співробітників нашого посольства в Москві матимуть наслідки", – додав речник зовнішньополітичного відомства.

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