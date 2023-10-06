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Окупанти пригрозили українцям без роспаспортів закриттям доступу до медицини

"Українська правда"П'ятниця, 6 жовтня 2023, 21:20
Окупанти пригрозили українцям без роспаспортів закриттям доступу до медицини
Балицький, скриншот

Окупаційна влада Запорізької області погрожує з нового року припинити медичне забезпечення українців без російських паспортів.

Джерело: "Русская служба ВВС" у Telegram

Деталі: Повідомляється, що таку заяву зробив призначений Росією голова окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький.

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Пряма мова: "Поки що до нового року ми не квапимо. Після нового року будемо вживати більш жорстких заходів до того, що на нашій території будуть проживати тільки громадяни Російської Федерації. Якщо до нового року ще медичне забезпечення людина отримує за українським паспортом, то після вона отримувати його не буде".

Більше деталей: Російська влада стверджує, що нібито близько 83% жителів окупованої РФ території України подали заяви на отримання російського паспорта. Ці дані неможливо підтвердити.

В українській владі кажуть, що жителі окупованих територій можуть брати російські паспорти, якщо це дасть їм змогу уникнути небезпеки для життя.

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Теми: Запорізька областьокупаціямедицина
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