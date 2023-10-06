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Орбан разом з урядом Угорщини відвідає Грузію

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 6 жовтня 2023, 22:59
Орбан разом з урядом Угорщини відвідає Грузію
ВІКТОР ОРБАН, фото GETTY IMAGES

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав, що разом із міністрами відвідає Грузію, яку, як він вважає, "несправедливо" обділили статусом кандидата на членство в Європейському Союзі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на JAM News, Орбан сказав перед зустріччю лідерів ЄС в іспанській Гранаді у п’ятницю

Деталі: Угорський прем’єр сказав журналістам, що наступного тижня "буде у Тбілісі".

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"У Тбілісі відбудеться засідання міжурядової комісії. Уряд Угорщини буде в Грузії. Всі міністри будуть зі мною в Тбілісі", – сказав Орбан.

Він також повторив свою раніше озвучувану позицію про те, що Грузії "абсолютно несправедливо" відмовили у статусі кандидата на членство в ЄС у червні 2022 року.

"Лідери (ЄС. – Ред.) егоїстичні. Вони не хочуть впускати вас і давати вам фінансові ресурси, яких ви потребуєте... Це абсолютно несправедливо щодо вашої країни, тому ми повинні ділитися тим, що маємо, тому що ви нам потрібні, у вас стратегічна позиція", – пояснив угорський прем’єр.

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Речник Орбана Берталан Хаваші в коментарі Telex підтвердив, що 11-12 грудня у Грузії відбудеться спільне засідання урядів двох країн.

Угорська влада давно публічно підтримує Грузію, тоді як у ЄС її критикують через відкат демократичних реформ.

Лідери країн ЄС наприкінці червня 2022 року ухвалили рішення визнати європейську перспективу Грузії, однак, на відміну від України та Молдови, статус кандидата буде надано країні лише після проведення комплексу реформ. 

У червні прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан є "справжнім другом" його країни, а також її "переконаним прихильником у Євросоюзі".

Теми: ОрбанУгорщинаГрузія
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