Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Орбан разом з урядом Угорщини відвідає Грузію

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 6 жовтня 2023, 22:59
Орбан разом з урядом Угорщини відвідає Грузію
ВІКТОР ОРБАН, фото GETTY IMAGES

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав, що разом із міністрами відвідає Грузію, яку, як він вважає, "несправедливо" обділили статусом кандидата на членство в Європейському Союзі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на JAM News, Орбан сказав перед зустріччю лідерів ЄС в іспанській Гранаді у п’ятницю

Деталі: Угорський прем’єр сказав журналістам, що наступного тижня "буде у Тбілісі".

Реклама:

"У Тбілісі відбудеться засідання міжурядової комісії. Уряд Угорщини буде в Грузії. Всі міністри будуть зі мною в Тбілісі", – сказав Орбан.

Він також повторив свою раніше озвучувану позицію про те, що Грузії "абсолютно несправедливо" відмовили у статусі кандидата на членство в ЄС у червні 2022 року.

"Лідери (ЄС. – Ред.) егоїстичні. Вони не хочуть впускати вас і давати вам фінансові ресурси, яких ви потребуєте... Це абсолютно несправедливо щодо вашої країни, тому ми повинні ділитися тим, що маємо, тому що ви нам потрібні, у вас стратегічна позиція", – пояснив угорський прем’єр.

ВІДЕО ДНЯ

Речник Орбана Берталан Хаваші в коментарі Telex підтвердив, що 11-12 грудня у Грузії відбудеться спільне засідання урядів двох країн.

Угорська влада давно публічно підтримує Грузію, тоді як у ЄС її критикують через відкат демократичних реформ.

Лідери країн ЄС наприкінці червня 2022 року ухвалили рішення визнати європейську перспективу Грузії, однак, на відміну від України та Молдови, статус кандидата буде надано країні лише після проведення комплексу реформ. 

У червні прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан є "справжнім другом" його країни, а також її "переконаним прихильником у Євросоюзі".

Теми: ОрбанУгорщинаГрузія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Військовий корабель ВМС США збив повітряні цілі з боку Ємену

ЗМІ: США передадуть Ізраїлю частину артснарядів, призначених для України

фотоРосія розмістила у Севастополі винищувачі, якими раніше лякав Путін

Антиукраїнський кандидат знімається з виборів спікера Палати представників - WP

фотоЗа час роботи в ДБР наречена з лакшерівесілля стала власницею елітного авто — ЗМІ

Кулеба анонсував нові та постійні поставки ATACMS Україні

Усі новини...
Орбан
Партія Орбана суттєво втратила підтримку
Київ відповів Орбану: Україна не змінювала межі своєї території 
Орбан не вірить, що Україна вступить до ЄС, доки триває війна
Останні новини
02:52
Дві військові бази США в Сирії атакували безпілотниками та ракетами
02:08
ФОТОУ Секторі Гази на території православної церкви, де ховалися люди, пролунав вибух
01:33
ATACMS можна використовувати в межах України - Пентагон
00:50
24-річна українка, яка загинула в Секторі Гази, була родом з Харкова
00:11
21 журналіст загинув під час війни Ізраїлю та ХАМАС – CPJ
23:49
Військовий корабель ВМС США збив повітряні цілі з боку Ємену
23:21
Пашинян заявив про розробку "дорожньої карти" для мирної угоди з Баку
23:05
В Україні запустили портал "Залізне укриття" з інформацією про стан сховищ
22:49
Зеленський підтвердив, що третя зустріч радників щодо "формули миру" пройде на Мальті
22:33
Зеленський обговорив з Байденом подальше постачання далекобійної зброї
Усі новини...
Реклама: