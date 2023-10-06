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У Севастополі вдруге за вечір оголошували повітряну тривогу, працювала ППО по безпілотнику

Тетяна ОлійникП'ятниця, 6 жовтня 2023, 23:14
У Севастополі вдруге за вечір оголошували повітряну тривогу, працювала ППО по безпілотнику
скриншот із відео

У Севастополі ввечері 6 жовтня двічі оголошували повітряну тривогу, повідомили про роботу ППО по безпілотнику. 

Джерело: Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, Telegram-канал "Крымский ветер", російське міноборони

Деталі: Кримські пабліки двічі за вечір повідомляли про повітряну тривогу та опублікували відео, де лунає сирена.

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Развожаєв повідомив, що у Севастополі відпрацювала система ППО. За попередніми даними, відбили атаку повітряних цілей з боку моря.

Російське міноборони повідомило, що о 22.30 ППО за 10 км від південно-західного узбережжя Кримського півострова збили безпілотник.

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Теми: Кримокупація
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