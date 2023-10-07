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На Полтавщині пролунали звуки вибухів

Ольга Глущенко Субота, 7 жовтня 2023, 00:15
На Полтавщині пролунали звуки вибухів
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

У Миргородському районі на Полтавщині під час повітряної тривоги пролунав звук вибуху.

Джерело: Суспільне з посиланням на місцевих жителів, голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін

Дослівно: "У Миргороді чутно звуки вибуху. Про це Суспільному повідомили місцеві жителі".

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Деталі: У п’ятницю о 23:38 у Полтавській області була оголошена повітряна тривога.

Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку.

О 00:11 на Полтавщині оголосили відбій тривоги.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: Пізніше Лунін повідомив, що ворог атакував Полтавщину.

Пряма мова: "Під час повітряної тривоги було чутно звук вибуху в Миргородському районі.

Інформація щодо ворожих влучань по критичній чи цивільній інфраструктурі з’ясовується.

Попередньо без постраждалих".

Теми: Полтавська областьвибухповітряна тривога
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