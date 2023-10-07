На Полтавщині пролунали звуки вибухів
Субота, 7 жовтня 2023, 00:15
У Миргородському районі на Полтавщині під час повітряної тривоги пролунав звук вибуху.
Джерело: Суспільне з посиланням на місцевих жителів, голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін
Дослівно: "У Миргороді чутно звуки вибуху. Про це Суспільному повідомили місцеві жителі".
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Деталі: У п’ятницю о 23:38 у Полтавській області була оголошена повітряна тривога.
Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку.
О 00:11 на Полтавщині оголосили відбій тривоги.
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Оновлено: Пізніше Лунін повідомив, що ворог атакував Полтавщину.
Пряма мова: "Під час повітряної тривоги було чутно звук вибуху в Миргородському районі.
Інформація щодо ворожих влучань по критичній чи цивільній інфраструктурі з’ясовується.
Попередньо без постраждалих".