Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Полтавщині пролунали звуки вибухів

Ольга Глущенко Субота, 7 жовтня 2023, 00:15
На Полтавщині пролунали звуки вибухів
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

У Миргородському районі на Полтавщині під час повітряної тривоги пролунав звук вибуху.

Джерело: Суспільне з посиланням на місцевих жителів, голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін

Дослівно: "У Миргороді чутно звуки вибуху. Про це Суспільному повідомили місцеві жителі".

Реклама:

Деталі: У п’ятницю о 23:38 у Полтавській області була оголошена повітряна тривога.

Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку.

О 00:11 на Полтавщині оголосили відбій тривоги.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: Пізніше Лунін повідомив, що ворог атакував Полтавщину.

Пряма мова: "Під час повітряної тривоги було чутно звук вибуху в Миргородському районі.

Інформація щодо ворожих влучань по критичній чи цивільній інфраструктурі з’ясовується.

Попередньо без постраждалих".

Теми: Полтавська областьвибухповітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Полтавська область
У полтавського військкома знайшли підозрілі активи на 1,8 млн – НАЗК
Вибух на магістральному газопроводі стався в Полтавській області
Обстріл Кременчука: кількість постраждалих зросла
Останні новини
17:59
США оголосили про посилення санкцій проти російської нафти
17:58
До 2026 року середні зарплати українців зростуть на третину - прогноз Кабміну
17:51
ППО вдень знищила керовану ракету на Дніпропетровщині
17:40
Україна отримала від ЄС грант на 150 мільйонів євро
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
Усі новини...
Реклама: