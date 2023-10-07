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Росіяни атакували Сумщину з мінометів, скидали ВОГ

Ольга Глущенко Субота, 7 жовтня 2023, 01:10
Росіяни атакували Сумщину з мінометів, скидали ВОГ
Обстріли, ілюстративне фото Getty Images

Протягом минулого дня росіяни здійснили 8 обстрілів прикордоння Сумської області, били з мінометів і скидали ВОГ з БпЛА.

Джерело: військова адміністрація Сумської обасті

Деталі: Зафіксовано 51 вибух. Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Великописарівська, Шалигинська громади.

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По Краснопільській громаді росіяни били з мінометів, 22 вибухи.

По Хотінській громаді здійснено мінометний обстріл, 6 вибухів.

У Великописарівській громаді зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА, 2 вибухи.

ВІДЕО ДНЯ

У Шалигинській громаді був мінометний обстріл, 19 вибухів.

Білопільська громада: ворог вдарив з мінометів, 2 вибухи.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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