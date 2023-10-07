Росіяни атакували Сумщину з мінометів, скидали ВОГ
Субота, 7 жовтня 2023, 01:10
Протягом минулого дня росіяни здійснили 8 обстрілів прикордоння Сумської області, били з мінометів і скидали ВОГ з БпЛА.
Джерело: військова адміністрація Сумської обасті
Деталі: Зафіксовано 51 вибух. Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Великописарівська, Шалигинська громади.
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По Краснопільській громаді росіяни били з мінометів, 22 вибухи.
По Хотінській громаді здійснено мінометний обстріл, 6 вибухів.
У Великописарівській громаді зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА, 2 вибухи.
ВІДЕО ДНЯ
У Шалигинській громаді був мінометний обстріл, 19 вибухів.
Білопільська громада: ворог вдарив з мінометів, 2 вибухи.