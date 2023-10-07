Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни атакували Сумщину з мінометів, скидали ВОГ

Ольга Глущенко Субота, 7 жовтня 2023, 01:10
Росіяни атакували Сумщину з мінометів, скидали ВОГ
Обстріли, ілюстративне фото Getty Images

Протягом минулого дня росіяни здійснили 8 обстрілів прикордоння Сумської області, били з мінометів і скидали ВОГ з БпЛА.

Джерело: військова адміністрація Сумської обасті

Деталі: Зафіксовано 51 вибух. Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Великописарівська, Шалигинська громади.

Реклама:

По Краснопільській громаді росіяни били з мінометів, 22 вибухи.

По Хотінській громаді здійснено мінометний обстріл, 6 вибухів.

У Великописарівській громаді зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА, 2 вибухи.

ВІДЕО ДНЯ

У Шалигинській громаді був мінометний обстріл, 19 вибухів.

Білопільська громада: ворог вдарив з мінометів, 2 вибухи.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: ХАМАС і Путін мають спільну мету "знищити сусідню демократію"

Байден надішле до Конгресу "терміновий бюджетний запит" для України та Ізраїлю – звернення

Військові бази США на Близькому Сході атакували безпілотниками та ракетами

Військовий корабель ВМС США збив повітряні цілі з боку Ємену

ЗМІ: США передадуть Ізраїлю частину артснарядів, призначених для України

фотоРосія розмістила у Севастополі винищувачі, якими раніше лякав Путін

Усі новини...
Сумська область
На Сумщині загинула дитина, яка знайшла вибухівку у дворі
Росіяни обстрілювали Сумщину з мінометів і артилерії, скидали міни
Обстріли Сумщини: ворог скинув 40 мін і запустив ракети різного типу
Останні новини
04:26
Спецоперації українських військ на лівобережжі Херсонщини масштабніші, ніж були раніше – ISW
03:29
Байден: ХАМАС і Путін мають спільну мету "знищити сусідню демократію"
03:10
Байден надішле до Конгресу "терміновий бюджетний запит" для України та Ізраїлю – звернення
02:52
Військові бази США на Близькому Сході атакували безпілотниками та ракетами
02:08
ФОТОУ Секторі Гази на території православної церкви, де ховалися люди, пролунав вибух
01:33
ATACMS можна використовувати в межах України - Пентагон
00:50
24-річна українка, яка загинула в Секторі Гази, була родом з Харкова
00:11
21 журналіст загинув під час війни Ізраїлю та ХАМАС – CPJ
23:49
Військовий корабель ВМС США збив повітряні цілі з боку Ємену
23:21
Пашинян заявив про розробку "дорожньої карти" для мирної угоди з Баку
Усі новини...
Реклама: