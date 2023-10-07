Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США планують наступного тижня оголосити новий пакет військової допомоги Україні – ЗМІ

Ольга Глущенко Субота, 7 жовтня 2023, 01:58
США планують наступного тижня оголосити новий пакет військової допомоги Україні – ЗМІ
прапор США, фото: Getty Images

Планується, що наступного тижня адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про новий пакет військової допомоги для України на близько 200 мільйонів доларів.

Джерело: Reuters із посиланням на джерела

Деталі: Видання зазначає, що склад наступного пакету військової допомоги поки що формується.

Реклама:

Планується, що він буде оголошений в Брюсселі у середу на 16-му у форматі "Рамштайн".

Reuters додає, що очікувана вартість нового пакета становитиме близько 200 мільйонів доларів і може включати аналогічні боєприпаси і бронетехніку, які були в останніх пакетах допомоги.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сполучені Штати надали Києву, за офіційними даними, військової допомоги на суму понад 43,9 мільярда доларів. 
  • Минулими вихідними США в останній момент затвердили тимчасовий бюджет, що запобігає зупинці роботи уряду, проте без коштів на допомогу Україні – щоб збільшити шанси на його ухвалення. 
  • Після цього президент США Джо Байден закликав республіканців у Конгресі не допустити проблем з допомогою Україні.
  • У Міністерстві закордонних справ України заявили, що ситуація із голосуванням за тимчасовий бюджет у США і підписанням його президентом Джо Байденом не вплине на надходження раніше оголошеної допомоги Україні.

Теми: СШАдопомога Українізброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: ХАМАС і Путін мають спільну мету "знищити сусідню демократію"

Байден надішле до Конгресу "терміновий бюджетний запит" для України та Ізраїлю – звернення

Військові бази США на Близькому Сході атакували безпілотниками та ракетами

Військовий корабель ВМС США збив повітряні цілі з боку Ємену

Антиукраїнський кандидат знімається з виборів спікера Палати представників - WP

фотоЗа час роботи в ДБР наречена з лакшерівесілля стала власницею елітного авто — ЗМІ

Усі новини...
Цієї зими росіяни намагатимуться знищити українську енергосистему – Зеленський
У Севастополі вдруге за вечір оголошували повітряну тривогу, працювала ППО по безпілотнику
На Полтавщині пролунали звуки вибухів
ЗМІ: В Одесі пролунали вибухи
Останні новини
06:36
відеоАрмія оборони Ізраїлю атакувала інфраструктуру "Хезболли"
05:48
Переломний момент в історії – Байден у зверненні пояснив навіщо віддавати мільярди на війни
04:26
Спецоперації українських військ на лівобережжі Херсонщини масштабніші, ніж були раніше – ISW
03:29
Байден: ХАМАС і Путін мають спільну мету "знищити сусідню демократію"
03:10
Байден надішле до Конгресу "терміновий бюджетний запит" для України та Ізраїлю – звернення
02:52
Військові бази США на Близькому Сході атакували безпілотниками та ракетами
02:08
ФОТОУ Секторі Гази на території православної церкви, де ховалися люди, пролунав вибух
01:33
ATACMS можна використовувати в межах України - Пентагон
00:50
24-річна українка, яка загинула в Секторі Гази, була родом з Харкова
00:11
21 журналіст загинув під час війни Ізраїлю та ХАМАС – CPJ
Усі новини...
Реклама: