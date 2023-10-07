США планують наступного тижня оголосити новий пакет військової допомоги Україні – ЗМІ
Субота, 7 жовтня 2023, 01:58
Планується, що наступного тижня адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про новий пакет військової допомоги для України на близько 200 мільйонів доларів.
Джерело: Reuters із посиланням на джерела
Деталі: Видання зазначає, що склад наступного пакету військової допомоги поки що формується.
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Планується, що він буде оголошений в Брюсселі у середу на 16-му у форматі "Рамштайн".
Reuters додає, що очікувана вартість нового пакета становитиме близько 200 мільйонів доларів і може включати аналогічні боєприпаси і бронетехніку, які були в останніх пакетах допомоги.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
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