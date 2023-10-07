Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США планують наступного тижня оголосити новий пакет військової допомоги Україні – ЗМІ

Ольга Глущенко Субота, 7 жовтня 2023, 01:58
США планують наступного тижня оголосити новий пакет військової допомоги Україні – ЗМІ
прапор США, фото: Getty Images

Планується, що наступного тижня адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про новий пакет військової допомоги для України на близько 200 мільйонів доларів.

Джерело: Reuters із посиланням на джерела

Деталі: Видання зазначає, що склад наступного пакету військової допомоги поки що формується.

Реклама:

Планується, що він буде оголошений в Брюсселі у середу на 16-му у форматі "Рамштайн".

Reuters додає, що очікувана вартість нового пакета становитиме близько 200 мільйонів доларів і може включати аналогічні боєприпаси і бронетехніку, які були в останніх пакетах допомоги.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сполучені Штати надали Києву, за офіційними даними, військової допомоги на суму понад 43,9 мільярда доларів. 
  • Минулими вихідними США в останній момент затвердили тимчасовий бюджет, що запобігає зупинці роботи уряду, проте без коштів на допомогу Україні – щоб збільшити шанси на його ухвалення. 
  • Після цього президент США Джо Байден закликав республіканців у Конгресі не допустити проблем з допомогою Україні.
  • У Міністерстві закордонних справ України заявили, що ситуація із голосуванням за тимчасовий бюджет у США і підписанням його президентом Джо Байденом не вплине на надходження раніше оголошеної допомоги Україні.

Теми: СШАдопомога Українізброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Цієї зими росіяни намагатимуться знищити українську енергосистему – Зеленський
У Севастополі вдруге за вечір оголошували повітряну тривогу, працювала ППО по безпілотнику
На Полтавщині пролунали звуки вибухів
ЗМІ: В Одесі пролунали вибухи
Останні новини
17:59
США оголосили про посилення санкцій проти російської нафти
17:58
До 2026 року середні зарплати українців зростуть на третину - прогноз Кабміну
17:51
ППО вдень знищила керовану ракету на Дніпропетровщині
17:40
Україна отримала від ЄС грант на 150 мільйонів євро
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
Усі новини...
Реклама: