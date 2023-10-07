Ворог атакував Одещину ракетами "Онікс", є влучання, четверо постраждалих

Вночі 7 жовтня росіяни атакували ракетами "Онікс" Одеську область, є влучання в будівлю пансіонату і зерносховище, пошкоджено будинки.

Джерело: Сили оборони півдня, голова ОВА Олег Кіпер

Дослівно: "Ворог атакував Одещину надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс", випущеними з берегового ракетного комплексу "Бастіон" в тимчасово окупованому Криму.

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Влучання відбулось в будівлю пансіонату в рекреаційний зоні і в зерносховище припортової інфраструктури".

Деталі: Також повідомляється, що уламками ракет і вибуховою хвилею спричинено пожежу в гаражному кооперативі, пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.

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Оновлено: Кіпер повідомив, що в результаті ракетного удару постраждало 4 людей.

Пряма мова: "Постраждало чотири людини. Вони отримали поранення від уламків скла. Їм надана вся необхідна медична допомога".