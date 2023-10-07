Штайнмаєр висловив Байдену стурбованість через ситуацію з допомогою Україні від США

Під час свого візиту до Вашингтона федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловив стурбованість відсутністю подальшої допомоги Україні з боку США через параліч роботи Конгресу.

Джерело: "Європейська правда", Spiegel

Деталі: "Я один з багатьох у Німеччині, хто спостерігає за цим не лише з інтересом, але й із занепокоєнням", – сказав Штайнмаєр після зустрічі з президентом США Джо Байденом.

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"Ми відчули напруженість, яка існувала тут, у політичному Вашингтоні", – продовжив Штайнмаєр. Він дуже сподівається, що буде знайдено рішення, яке уможливить домовленості між демократами Байдена і опозиційними республіканцями.

Байден висловив упевненість, що це вдасться.

Штайнмаєр запевнив Україну у подальшій підтримці Німеччини проти "жорстокої російської загарбницької війни".

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"Люди в Україні знають: Те, що Німеччина обіцяє, буде виконано. Ви можете покластися на Німеччину", – зазначив німецький президент.

"Ось чому для нас з президентом Байденом було важливо сьогодні разом послати цей сигнал: ми продовжимо підтримувати Україну в її боротьбі за свою країну, за свою свободу, за свою демократію", – заявив Штайнмаєр.

Штайнмаєр відвідав Вашингтон у п'ятницю з візитом, про який було оголошено заздалегідь, і був прийнятий президентом Байденом у Білому домі. Офіційним приводом для поїздки став День німецько-американської дружби, який відзначається в США 6 жовтня. Важливою темою розмови стала подальша підтримка України в її захисті від російської агресії.

Нагадаємо: Минулого тижня Палата представників США вирішила не включати подальше фінансування на підтримку України до тимчасового законопроєкту про державне фінансування, а у вівторок – проголосувала за усунення Кевіна Маккарті з посади спікера палати.

Байден у середу зазначив, що непокоїться через подальше схвалення допомоги Україні, але пообіцяв, що підтримка триватиме.

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