Росіяни обстріляли касетними снарядами село під Запоріжжям, є загибла та поранені
Субота, 7 жовтня 2023, 11:11
Під час обстрілу росіянами Запорізького району 7 жовтня загинула жінка, ще 2 людей травмувалися.
Джерело: ДСНС, Запорізька ОВА
Деталі: 7 жовтня близько 07:45 російська армія здійснила обстріл села Біленьке Запорізького району.
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Під час атаки загинула жінка, ще двоє людей травмовані.
Унаслідок обстрілу пошкоджено 5 приватних будинків.
ВІДЕО ДНЯ
Влада уточнює, що військовослужбовці РФ обстріляли мирне село з РСЗВ касетними снарядами.