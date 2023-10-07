Росіяни обстріляли касетними снарядами село під Запоріжжям, є загибла та поранені

Під час обстрілу росіянами Запорізького району 7 жовтня загинула жінка, ще 2 людей травмувалися.

Джерело: ДСНС, Запорізька ОВА

Деталі: 7 жовтня близько 07:45 російська армія здійснила обстріл села Біленьке Запорізького району.

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Під час атаки загинула жінка, ще двоє людей травмовані.

Унаслідок обстрілу пошкоджено 5 приватних будинків.

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Влада уточнює, що військовослужбовці РФ обстріляли мирне село з РСЗВ касетними снарядами.