Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни обстріляли касетними снарядами село під Запоріжжям, є загибла та поранені

Роман ПетренкоСубота, 7 жовтня 2023, 11:11
Росіяни обстріляли касетними снарядами село під Запоріжжям, є загибла та поранені
фото: дснс

Під час обстрілу росіянами Запорізького району 7 жовтня загинула жінка, ще 2 людей травмувалися.

Джерело: ДСНС, Запорізька ОВА

Деталі: 7 жовтня близько 07:45 російська армія здійснила обстріл села Біленьке Запорізького району.

Реклама:

Під час атаки загинула жінка, ще двоє людей травмовані.

Унаслідок обстрілу пошкоджено 5 приватних будинків.

ВІДЕО ДНЯ

Влада уточнює, що військовослужбовці РФ обстріляли мирне село з РСЗВ касетними снарядами.

Теми: Запорізька областьобстрілвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Запорізька область
Окупанти пригрозили українцям без роспаспортів закриттям доступу до медицини
Росіяни посилюють оборонні укріплення на підступах до Токмака – розвідка Британії
ЗСУ просунулися біля Андріївки, Роботиного та Вербового – ISW
Останні новини
17:59
США оголосили про посилення санкцій проти російської нафти
17:58
До 2026 року середні зарплати українців зростуть на третину - прогноз Кабміну
17:51
ППО вдень знищила керовану ракету на Дніпропетровщині
17:40
Україна отримала від ЄС грант на 150 мільйонів євро
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
Усі новини...
Реклама: