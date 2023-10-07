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У Новій Каховці підірвали "єдинороса" – він помер у лікарні

Роман ПетренкоСубота, 7 жовтня 2023, 15:52
У Новій Каховці підірвали єдинороса – він помер у лікарні
фото: риа новости

В окупованій Новій Каховці на Херсонщині підірвали так званого "секретаря місцевого відділення" партії диктатора Володимира Путіна "Единая Россия".

Джерело: РИА Новости

Деталі: У Новій Каховці підірвали автомобіль Володимира Малова 1957 р.н.

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Він у лікарні "у вкрай важкому стані", лікарі "борються за його життя".

За словами окупантів, Малов у Новій Каховці "будував нове життя".

Оновлено: Пізніше видання повідомило, що Малов "помер від ран, отриманих під час підриву його автомобіля".

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Теми: Херсонська областьколабораціяокупаціявійна
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