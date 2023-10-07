У Новій Каховці підірвали "єдинороса" – він помер у лікарні
Субота, 7 жовтня 2023, 15:52
В окупованій Новій Каховці на Херсонщині підірвали так званого "секретаря місцевого відділення" партії диктатора Володимира Путіна "Единая Россия".
Джерело: РИА Новости
Деталі: У Новій Каховці підірвали автомобіль Володимира Малова 1957 р.н.
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Він у лікарні "у вкрай важкому стані", лікарі "борються за його життя".
За словами окупантів, Малов у Новій Каховці "будував нове життя".
Оновлено: Пізніше видання повідомило, що Малов "помер від ран, отриманих під час підриву його автомобіля".
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