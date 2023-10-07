СБУ затримала депутата, кума Медведчука за підозрою у рекеті

Служба безпеки України затримала на Закарпатті чинного депутата облради, який очолював злочинне угруповання, що займалося вимаганням.

Джерело: пресслужба СБУ, ОГП, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно спецслужба: "Зловмисник є давнім соратником і кумом Віктора Медведчука, який свого часу призначив його керівником обласного осередку забороненої партії ОПЗЖ.

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У березні 2022 року кримінальник навіть планував стати народним депутатом замість свого однопартійця Іллі Киви, якого було позбавлено депутатського мандата.

За даними слідства, затриманий депутат облради організував банду, яка намагалась тримати в страху жителів прикордонного регіону і "вибивала" з них гроші".

Деталі: За даними джерела УП, йдеться про Івана Чубирка, який одружений із сестрою Оксани Марченко.

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Деталі: За даними слідства, депутат облради за попередньою змовою з кримінальним авторитетом, вимагали з місцевого підприємця 135 тис доларів США неіснуючого боргу як плату за нібито використання їх авторитету під час здійснення операцій з нерухомістю.

Щоб змусити віддати гроші, потерпілого і його сім’ю залякували, били вікна та відібрали автомобіль.

Оперативники затримали депутата та його спільника (за даними джерела УП, брат Чубирка - Микола, на прізвисько "Біта") "на гарячому" під час передачі їм першої частини грошей в розмірі 20 тис доларів США від постраждалого підприємця.

затриманий спільник Микола Чубирко фото, надане УП джерелом

Під час обшуків за місцями роботи та проживання депутата та інших учасників банди було виявлено речові докази злочинної діяльності.

Фігурантам готується повідомлення про підозру з попередньою правовою кваліфікацію вимагання, вчинене групою осіб в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.