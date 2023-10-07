У Миколаєві чули вибух. Кім запевняє, що це не у місті
Субота, 7 жовтня 2023, 15:20
ЗМІ повідомили, що чули вибух у Миколаєві вдень 7 жовтня. Очільник ОВА Віталій Кім наголошує, що вибухи не у самому місті.
Джерело: "Суспільне", Кім у Telegram
Деталі: Перед цим Повітряні сили повідомили про загрозу застосування Росією балістичного озброєння.
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Тривога була оголошена Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській областях.
Влада не повідомляє наразі про вибух.
Оновлено: Кім написав, що "вибухи не в Миколаєві, відповідні служби вже виїхали на місце".
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Де були вибухи та інші подробиці очільник області не надає.