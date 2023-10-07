У Миколаєві чули вибух. Кім запевняє, що це не у місті

ЗМІ повідомили, що чули вибух у Миколаєві вдень 7 жовтня. Очільник ОВА Віталій Кім наголошує, що вибухи не у самому місті.

Джерело: "Суспільне", Кім у Telegram

Деталі: Перед цим Повітряні сили повідомили про загрозу застосування Росією балістичного озброєння.

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Тривога була оголошена Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській областях.

Влада не повідомляє наразі про вибух.

Оновлено: Кім написав, що "вибухи не в Миколаєві, відповідні служби вже виїхали на місце".

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Де були вибухи та інші подробиці очільник області не надає.