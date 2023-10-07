Зеленський: Право Ізраїлю на захист не підлягає сумніву

Президент Володимир Зеленський підтримав Ізраїль після безпрецедентної атаки з боку терористів ХАМАС.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова Зеленського: "Жахливі повідомлення з Ізраїлю. Мої співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули від терористичної атаки.

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Віримо, що порядок буде відновлено й терористи будуть знищені.

Ніде у світі не можна давати жодного шансу терору, бо терор завжди є злочином не просто проти однієї країни чи його конкретних жертв, а проти людяності як такої та всього нашого світу.

Хоч би хто використовував терор, це злочин проти світу. Хоч би хто спонсорував терор, це злочин проти світу.

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Світ має бути обʼєднаний та солідарний, щоб терор ніколи й ніде не намагався підкорити чи зламати життя.

Право Ізраїлю на захист не підлягає сумніву".

Деталі: Зеленський просить українців, які перебувають у тій зоні, дотримуватись інструкцій сил безпеки на місці та стежити за інформацією.