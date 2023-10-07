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Зеленський: Право Ізраїлю на захист не підлягає сумніву

Роман ПетренкоСубота, 7 жовтня 2023, 15:28
Зеленський: Право Ізраїлю на захист не підлягає сумніву
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський підтримав Ізраїль після безпрецедентної атаки з боку терористів ХАМАС.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова Зеленського: "Жахливі повідомлення з Ізраїлю. Мої співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули від терористичної атаки.

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Віримо, що порядок буде відновлено й терористи будуть знищені.

Ніде у світі не можна давати жодного шансу терору, бо терор завжди є злочином не просто проти однієї країни чи його конкретних жертв, а проти людяності як такої та всього нашого світу.

Хоч би хто використовував терор, це злочин проти світу. Хоч би хто спонсорував терор, це злочин проти світу.

ВІДЕО ДНЯ

Світ має бути обʼєднаний та солідарний, щоб терор ніколи й ніде не намагався підкорити чи зламати життя.

Право Ізраїлю на захист не підлягає сумніву".

Деталі: Зеленський просить українців, які перебувають у тій зоні, дотримуватись інструкцій сил безпеки на місці та стежити за інформацією.

Теми: ЗеленськийІзраїль
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