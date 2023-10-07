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У Тернополі ТЦК проводить перевірку через відео з "пакуванням" чоловіків

Катерина ТищенкоСубота, 7 жовтня 2023, 17:00
У Тернополі ТЦК проводить перевірку через відео з пакуванням чоловіків
скріншот відео "20 хвилин"

У Тернополі працівники ТЦК із застосуванням сили заштовхували в мікроавтобус чоловіків, в обласному ТЦК та СП призначили службову перевірку.

Джерело: місцеве видання "20 хвилин", Тернопільський обласний ТЦК СП

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Деталі: Читачі "20 хвилин" надіслали редакції відео, на якому люди в формі жорстко "пакують" у мікроавтобус чоловіків. Читачі стверджують, що відео зняте 6 жовтня на вул. Тарнавського, поблизу ресторану "Бахус", а також на вул. Лучаківського в Тернополі.

У коментарях писали, що з цього приводу були звернення до поліції. У поліції виданню повідомили, що у військовий час всі звернення, що стосуються працівників ТЦК, скеровуються до Військової служби правопорядку. Якщо порушення підтверджується, ВСП передає матеріали до Державного бюро розслідувань.

У військовій прокуратурі також повідомили, що передали всю інформацію і відео до ВСП. Наразі триває перевірка.

ВІДЕО ДНЯ

Тернопільський обласний ТЦК та СП опублікував коментар, в якому повідомив, що призначив службову перевірку щодо інциденту, водночас натякнувши, що конфлікт було спровоковано громадянами.

Дослівно ТЦК та СП: "Що спровокувало конфлікт? Словесні образи та зухвалість з боку громадян по відношенню до працівників ТЦК СП? Приниження їх гідності? Нанесення удару військовослужбовцю, як на одному з відео?

Для з`ясування усіх обставин, які відбулися, керівництвом Тернопільського ОТЦК СП призначено службову перевірку, за результатами якої буде вжито відповідних заходів".

Більше деталей: Водночас у ТЦК заявили, що оповіщення громадян здійснюється військовослужбовцями, які мають досвід бойових дій, визнані обмежено придатними після отриманих поранень та контузій та переміщені у ТЦК СП для проходження служби.

Теми: ТернопільмобілізаціяЗбройні силиТЦК
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