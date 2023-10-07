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Кадиров пропонує скасувати вибори в РФ до кінця війни проти України

Катерина ТищенкоСубота, 7 жовтня 2023, 18:00
Кадиров пропонує скасувати вибори в РФ до кінця війни проти України
Кадиров і Путін, фото Getty Images

Підконтрольний Кремлю глава Чечні Рамзан Кадиров запропонував скасувати вибори президента в Росії до кінця війни проти України.

Джерело: Кадиров у суботу під час акції з нагоди дня народження російського диктатора Володимира Путіна в Грозному, передає пропагандистське агентство ТАСС

Пряма мова: "Я пропоную зараз, коли триває СВО (у Росії війну проти України називають "спеціальною військовою операцією" – ред.), одноголосно прийняти рішення, що на виборах у нас буде один кандидат – Володимир Володимирович Путін.

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Або тимчасово скасувати вибори, тому що іншої людини в нас немає, яка могла б захистити сьогодні нашу країну".

Деталі: Від кого Путін має "захищати країну", яка вже понад півтора року веде загарбницьку війну проти України, Кадиров не уточнив.

У Росії не оголошено воєнний стан.

ВІДЕО ДНЯ

Путіну 7 жовтня виповнився 71 рік. 

Довідково. Вибори президента РФ мають відбутися 2024 року. Путін іще не оголошував офіційно про свій намір балотуватися.

За даними російських ЗМІ, він може оголосити про своє висунення під час міжнародної виставки-форуму "Россия".

За законом, президентські вибори 2024 року в РФ мають бути призначені в термін з 8 по 18 грудня 2023 року.

Теми: КадировРосіяПутінвибори
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