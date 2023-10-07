Окупанти заявили про ракетну атаку на Крим, соцмережі пишуть про "приліт" у Джанкої

Міноборони РФ заявило про нібито відбиту атаку української ракети по окупованому Криму, у соцмережах повідомляють про "приліт" у Джанкої.

Джерело: Міноборони Росії, телеграм-канал "Крымский ветер"

Деталі: У Міноборони РФ заявили, що близько 18:00 у суботу Сили оборони України атакували територію окупованого півострова "переобладнаною в ударний варіант зенітною ракетою комплексу ППО С-200".

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Нібито ППО окупантів знищила українську ракету в повітрі.

У Севастополі було оголошено повітряну тривогу. На аеродромі в Джанкої також лунала сирена, пишуть соцмережі.

Як повідомляє "Крымский ветер" із посиланням на підписника, "у Джанкої якийсь приліт".

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Також про гучний вибух повідомляли з Чорноморського, Красноперекопського і Джанкойського районів, у небі було видно інверсійний слід ракети.