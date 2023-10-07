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Окупанти влаштували військовий шпиталь у багатоквартирному будинку з жителями – Генштаб

Катерина ТищенкоСубота, 7 жовтня 2023, 19:36
Окупанти влаштували військовий шпиталь у багатоквартирному будинку з жителями – Генштаб
російські військові, фото Getty Images

У Лисичанську Луганської області окупанти облаштували військовий шпиталь у багатоквартирному будинку, де проживає цивільне населення.

Джерело: зведення Гештабу ЗСУ

Дослівно: "Російські окупанти продовжують розміщувати військові шпиталі в будинках з мирними жителями.

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Так, в місті Лисичанськ Луганської області російські окупаційні війська облаштували військовий шпиталь в багатоквартирному будинку міста, де наразі проживає цивільне населення".

Деталі: Також повідомляється, що в населеному пункті Нижні Сірогози Херсонської області окупанти перемістили хворих цивільних людей з лікарні у приватні будинки, що розташовані поруч, щоб звільнити палати лікарні для прийому поранених військовослужбовців окупаційних військ.

Теми: Генштабвійнаокупація
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