Байден хоче просити Конгрес про найбільший пакет для України до 100 мільярдів доларів – ЗМІ

Президент США Джо Байден має намір звернутися до Конгресу з проханням виділити найбільший в історії пакет допомоги Україні розміром до 100 мільярдів доларів.

Джерело: The Telegraph із посиланням на джерела

Деталі: Байден розглядає "одноразовий" законопроєкт про фінансування допомоги Україні до наступних президентських виборів, намагаючись вийти з глухого кута з республіканцями, пише видання.

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Деякі чиновники вважають, що ухвалення єдиного пакету в розмірі до 100 мільярдів доларів може дати адміністрації Байдена найкращий шанс забезпечити фінансування допомоги Україні до виборів, що мають відбутися у США в листопаді наступного року. Цей крок дозволить уникнути подальших дебатів у Конгресі щодо витрат на Україну наступного року.

"Ідея "великого пакету" твердо підтримується багатьма в адміністрації", - повідомило джерело, знайоме з ходом дискусії.

Лідер республіканців Дональд Трамп і двоє інших провідних претендентів на посаду президента від Республіканської партії неодноразово критикували Байдена через допомогу Україні, стверджуючи, що гроші мають бути витрачені на внутрішні пріоритети. При цьому підтримка України серед американців також знижується.

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За словами двох інформованих джерел, відставка спікера Палати представників, республіканця Кевіна Маккарті може ускладнити для Байдена можливість продовжувати просити Конгрес про періодичне поповнення витрат на Україну, що змусить його змінити підхід.

Представник адміністрації США повідомив The Telegraph, що Білий дім "не ухвалює жодних рішень щодо того, чи робити один великий пакет, або про те, якою буде його сума" до завершення виборів на заміну спікера Маккарті, які мають початися в середу, але великий пакет для фінансування допомоги Україні до листопада 2024 року є "одним з варіантів", що розглядаються.

Деякі республіканці виступатимуть проти "єдиного" законопроекту про витрати на Україну, і, можливо, Байдену доведеться піти на поступки щодо прикордонного контролю та інших правих тез в обмін на те, що новий спікер винесе його запит на голосування, пише видання.

Водночас воно прогнозує, що, якщо "єдиний пакет" допомоги Україні дійде до голосування в Палаті представників, він, швидше за все, пройде за підтримки майже всіх демократів і близько половини представників республіканців. Фінансування України також має підтримку значної більшості сенаторів.

Від початку війни в лютому 2022 року Конгрес схвалив чотири військові пакети на загальну суму близько 113 мільярдів доларів. З цієї суми близько 73 мільярдів доларів було безпосередньо передано Києву готівкою або у вигляді озброєння, взятого з американських арсеналів. Найбільший пакет у розмірі 45 мільярдів доларів був ухвалений у грудні 2022 року, але він вичерпується.

За словами представника адміністрації, Байден планує "велику" промову щодо України, яка "спробує об'єднати Америку навколо того, чому так важливо підтримувати Україну і як багато поставлено на карту".

Дата виступу ще не призначена, але, ймовірно, він відбудеться після того, як буде обраний наступний спікер Палати представників.