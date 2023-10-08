За добу відбулося близько 70 бойових зіткнень Сил оборони з ворогом – зведення

За минулу добу на фронті відбулося 68 бойових зіткнень Сил оборони з росіянами.

Джерело: ранкове зведення Генштабу

Деталі: Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень.

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Загалом ворог завдав 8 ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах України.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали: зерносховище припортової інфраструктури, будівлі пансіонату в рекреаційній зоні, багатоквартирні та приватні житлові будинки, професійно-технічне училище, інша цивільна інфраструктура.

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Авіаційних ударів зазнали: Степне Сумської області; Куп’янськ, Петропавлівка, Курилівка, Піщане Харківської області; Новолюбівка, Білогорівка Луганської області; Катеринівка, Спірне, Кліщіївка, Нью-Йорк, Мар’їнка, Новомихайлівка, Антонівка, Водяне, Володине Донецької області; Приютне Запорізької області та Вилкове Одеської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку захисники відбили 13 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 6 атак ворога в районі Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог здійснив понад 20 невдалих атак у районах Авдіїївки, Первомайського, Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили близько 10 атак ворога в районах населених пунктів Водяне та Золота Нива Донецької області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних (штурмових) дій на Бахмутському напрямку.

Мали частковий успіх північно-східніше Андріївки Донецької області. Українські воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 – по зенітно-ракетним комплексах противника. Також захисниками знищено 4 БпЛА оперативно тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ уразили артилерійський засіб, район зосередження особового складу та станцію РЕБ противника.