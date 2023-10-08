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Втрати ворога: Сили оборони знищили ще 580 окупантів і 21 російський танк

Ольга Глущенко Неділя, 8 жовтня 2023, 08:02
Втрати ворога: Сили оборони знищили ще 580 окупантів і 21 російський танк
захисники нищать ворога. ілюстративне фото ОК Південь

За минулу добу українські захисники знищили ще 580 загарбників, 21 танк і 17 артсистем ворога.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.10.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 282280 (+580) осіб,
  • танків ‒ 4821 (+21) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 9123 (+21) од,
  • артилерійських систем – 6705 (+17) од,
  • РСЗВ – 808 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 542 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5190 (+5),
  • крилатих ракет ‒ 1530 (+0) од,
  • кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,
  • підводних човнів ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9111 (+38) од,
  • спеціальної техніки ‒ 959 (+3) од.

Теми: війнаГенштаб
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