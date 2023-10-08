Втрати ворога: Сили оборони знищили ще 580 окупантів і 21 російський танк
Неділя, 8 жовтня 2023, 08:02
За минулу добу українські захисники знищили ще 580 загарбників, 21 танк і 17 артсистем ворога.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.10.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 282280 (+580) осіб,
- танків ‒ 4821 (+21) од,
- бойових броньованих машин ‒ 9123 (+21) од,
- артилерійських систем – 6705 (+17) од,
- РСЗВ – 808 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 542 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5190 (+5),
- крилатих ракет ‒ 1530 (+0) од,
- кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,
- підводних човнів ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9111 (+38) од,
- спеціальної техніки ‒ 959 (+3) од.