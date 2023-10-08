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У Херсоні понад 10 постраждалих через нічний обстріл росіян

Роман ПетренкоНеділя, 8 жовтня 2023, 08:26
У Херсоні понад 10 постраждалих через нічний обстріл росіян
фотО: уп

Російські окупанти вночі на 8 жовтня обстрілювали Херсон, поранені 11 людей, в тому числі дитина.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Протягом ночі під вогнем окупантів неодноразово були житлові квартали Херсона. Пошкоджені будинки, автівки, газорозподільчі мережі. Деякі снаряди не розірвалися. Їх ліквідовували рятувальники.

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Травми отримали 11 містян. У стані середньої важкості госпіталізували 27-річну жінку та її 9-місячну доньку.

Серед травмованих – 33-річний медик Червоного Хреста. У нього вибухова травма та контузія. Чоловіка госпіталізували.

Декілька херсонців отримали гостру реакцію на стрес. Їх довелося забрати до лікарні. Це два подружжя – чоловік 67 років і дружина 63 років, а також чоловік 56 років і дружина 54 роки. А також дві жінки віком 87 і 62 роки.

ВІДЕО ДНЯ

На місці медики надали допомогу чоловікам 24 і 34 років.

Теми: Херсонобстріл
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