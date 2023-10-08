Розвідка Британії звітує про успіхи України у районі Великої Новосілки

Розвідувальне співтовариство Міністерства оборони Великої Британії оцінює, що протягом останнього місяця ситуація в районі селища Велика Новосілка Донецької області ситуація на фронті загалом стабілізувалась.

Джерело: огляд відомства, яке цитує "Європейська правда"

Деталі: Якщо ще в червні-липні британська розвідка повідомляла про інтенсивні бойові дії на ділянці Великої Новосілки, що на захід від міста Вугледар, протягом останніх чотирьох тижнів бойові дії там "значно менш інтенсивні".

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"За літо Україна майже напевно звільнила щонайменше 125 квадратних кілометрів території на цьому напрямку", – оцінює відомство.

Розвідка Міноборони Британії вказує, що наступальні дії України в районі скували частини 36-ї і 5-ї загальновійськових армій Східного військового округу Росії, не дозволивши їм посилити інші напрямки, а також десантні підрозділи.

"Хоча ситуація на цьому напрямку стабілізувалася, російські війська, ймовірно, залишаються в оборонній позиції, щоб захиститися від можливих майбутніх українських наступальних операцій", – йдеться в огляді.

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Також британська розвідка оцінює як малоймовірне значне відведення російських військ із цього напрямку протягом наступних шести тижнів.

Нагадаємо: Минулого місяця розвідувальне співтовариство Міністерства оборони Великої Британії стверджувало, що російські війська укріплюють оборону стратегічно важливого міста Токмак Запорізької області, готуючись до наступу українських сил.