Залужний та Міллі: ЗМІ розповіли історію "дружніх та напружених" стосунків генералів

ЗМІ розповіли про стосунки між головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним та головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, які протягом спільної роботи перетворилися на дружні.

Джерело: Washington Post

Деталі: Невдовзі після російського вторгнення Залужний обговорив з Міллі боротьбу своєї країни за виживання: За словами українського генерала, Україна мала лише кілька справних літаків і терміново потребувала допомоги Заходу.

Реклама:

Наприкінці розмови, за словами Залужного, він "відчував, що розмовляв сам з собою". Він повністю припинив спілкування з Міллі на тиждень.

Пряма мова Залужного: "Чесно кажучи, через свою молодість і дурість, я визнаю, що це була моя помилка. Це була справжня катастрофа".

Більше деталей: ЗМІ пише, що з цього почалися "вирішальні та складні стосунки" між двома військовими командирами, які зрештою особисто зблизилися.

ВІДЕО ДНЯ

Залужний, який на момент нападу Росії перебував на найвищій посаді в Україні менше року, сказав, що він почав покладатися на Міллі в питаннях стратегії і в отриманні зброї, яка, на його думку, була необхідна українським військам.

Дослівно: "Але ці відносини, як і ширші зв'язки між Вашингтоном і Києвом у воєнний час, залишалися напруженими.

Хоча американські посадовці пообіцяли продовжувати постачати зброю і розвідувальні дані, щоб стримувати Росію, вони іноді дратувалися через вимоги України про більші і швидші поставки. І хоча українці були вдячні за американську допомогу, вони дратувалися на прохання обмежити удари по російській території".

Більше деталей: Видання пише, що протягом 19 місяців Залужний і Міллі годинами обговорювали розвиток подій на полі бою в регулярних телефонних розмовах.

Відставка Міллі 30 вересня ознаменувала кінець робочих відносин, які Залужний назвав "критично важливими для успіхів України на полі бою".

Також зазначається, що регулярні підколювання Міллі щодо віку Залужного стали їхнім внутрішнім жартом, ознакою комфорту, який український генерал почав відчувати поруч із Міллі.

Міллі відмахнувся від розбіжностей у їхніх поглядах, розповідають журналісти. "Він людина, - нагадав він у нещодавньому інтерв'ю The Post. "Його країна була захоплена сотнями тисяч російських військових. ... Його притиснули до стіни. Рівень тиску дуже високий. Те, що хтось трохи злиться і злиться, абсолютно нормально, - сказав він. "І я це розумів. Я за 5 000 миль звідти".

Дослівно: "Звичайно, генерали зацікавлені в тому, щоб приховати розбіжності між ними або їхніми урядами.

Проте, відносини між Міллі і Залужним нагадують іноді дружні, а іноді напружені зв'язки між вищим військовим керівництвом у відповідні моменти...

Вони розмовляли через перекладача по захищеній лінії, загалом кожна розмова будувалася однаково.

Залужний давав Міллі свою оцінку того, що відбувалося на полі бою. Міллі відповідав тим же, надаючи дані американської розвідки. Потім вони переходили до ресурсів: Що потрібно Україні на наступні 30, 60 чи 90 днів? Чим може допомогти Вашингтон?

Були ще суперечки. "Я завжди з ним сперечаюся", - казав Залужний, - але ці розбіжності перетворилися у взаємну повагу.

В одній з розмов незадовго до вторгнення Путіна Міллі перейшов від професійного до особистого. Він запитав Залужного, де буде його сім'я, поки Залужний командуватиме українськими військами на випадок масованої атаки росіян.

Залужний відповів, що його дружина Олена та діти залишаться в Києві. Одна з двох його дочок, яка має медичну освіту, лікуватиме поранених, а інша служитиме в армії. "Ми будемо боротися і помремо в Києві, якщо буде потрібно", - сказав йому Залужний.

"Тоді я сказав: "Вау", - сказав Міллі. "Ці хлопці - серйозні хлопці. А він для мене просто представник українського народу. І він повністю відданий захисту своєї країни".

Більше деталей: Журналісти також пригадали першу особисту зустріч Залужного і Міллі відбулася на польсько-українському кордоні на початку цього року.

Вони провели кілька годин, вивчаючи карти із зображенням поля бою і обговорюючи контрнаступальні плани Залужного.

Зустріч була професійною і продуктивною, але через кілька місяців Залужний пошкодував, що вона була такою формальною.

Пряма мова Залужного: "Тепер я розумію, що його тут не буде найближчим часом. Ця людина заслуговувала на те, щоб я вчинив по-іншому.

Ми могли б зустрітися як добрі друзі. Після офіційної частини ми могли б просто нормально поспілкуватися".

Більше деталей: Залужний сказав, що сподівається на більш невимушену зустріч пізніше.

Він сказав, що Міллі запросив відвідати його після війни та запропонував допомогти українському генералу здобути почесний ступінь у Військовій академії США.

Залужний пообіцяв Міллі, що Генеральний штаб України на знак подяки встановить його погруддя на своїй території.