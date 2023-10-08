Росіяни вдарили "Іскандером" по Костянинівці: серед поранених – дитина 9 років

Російські окупанти обстріляли Костянтинівку на Донеччині з ОТРК "Іскандер": поранення отримали 4 людини, серед яких 9-річна дитина.

Джерело: прокуратура Донецької області

Деталі: За даними слідства, 8 жовтня о 06:25 російська армія обстріляла Костянтинівку, ймовірно, з використанням крилатої ракети "Іскандер".

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Російські війська поцілили по житловій забудові. Від вибуху постраждали четверо мешканців: 9-річна дівчинка, її 44-річна матір, жінка 64 років та 41-річний син.

У поранених діагностовано забої, осколкові ураження та струс головного мозку. На момент атаки люди перебували у власних приватних будинках, неподалік яких влучила російська ракета.

Парамедики на місці надали їм першу медичну допомогу та доставили до лікарні.

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Крім того, пошкоджено 10 багатоповерхових житлових будинків, 19 приватних домоволодінь, легковий автомобіль, котельню, газопровід та лінію електромережі.