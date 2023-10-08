Після зустрічі Путіна з Кімом КНДР різко наростила перевезення в РФ – супутникові знімки

Проєкт Beyond Parallel американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень зафіксував різке зростання кількості вантажних перевезень між Північною Кореєю та Росією після зустрічі лідерів обох держав у вересні.

Джерело: публікація Beyond Parallel, "Європейська правда"

Деталі: Супутниковий знімок залізничного об'єкта в північнокорейському місті Туманган, що на кордоні з Росією, від 5 жовтня 2023 року зафіксував безпрецедентну кількість вантажних вагонів – загалом близько 73.

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Активність у Тумангані набагато вища за ту, яку американські аналітики з Beyond Parallel спостерігали на об'єкті протягом останніх п'яти років – навіть до пандемії коронавірусу. До того ж поруч із ним триває будівництво, ймовірно, нового складського приміщення.

"З огляду на те, що Кім і Путін обговорили на останньому саміті деякі питання військового обміну та співпраці, різке збільшення залізничного руху, ймовірно, свідчить про постачання Північною Кореєю зброї та боєприпасів до Росії", – йдеться в публікації.

Аналітики застерігають, що зробити точні висновки неможливо, адже всі вантажі на супутниковому знімку накриті брезентом. Але вони нагадують, що саме в Тумангані вже фіксували російські залізничні вагони в листопаді 2022 року, коли США вперше заявили про постачання зброї з КНДР російським терористам групи Вагнера.

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На думку аналітиків, в обмін на зброю Кім може отримати вкрай необхідну енергетичну і продовольчу допомогу, а також передові збройові технології, в тому числі пов'язані з міжконтинентальними балістичними ракетами, підводними човнами з ядерними балістичними ракетами і військовими розвідувальними супутниками.

Існують побоювання, що потенційна передача російських технологій збільшить загрозу, пов'язану зі зростаючим арсеналом ядерної зброї і ракет, призначених для завдання ударів по США, Південній Кореї і Японії.