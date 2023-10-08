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ЗМІ: П'ята частина російських шпигунів у Європі перебуває у Швейцарії

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 8 жовтня 2023, 14:08
ЗМІ: П'ята частина російських шпигунів у Європі перебуває у Швейцарії
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У Швейцарії перебувають близько 80 російських шпигунів, що становить близько однієї п’ятої від загальної кількості агентів Росії в Європі.

Джерело: швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung з посиланням на дані Федеральної розвідувальної служби Швейцарії, "Європейська правда"

Деталі: Європейські держави активно протидіють мережі російської розвідки, висилаючи працівників посольств РФ від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

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Швейцарія, однак, через тривалу традицію нейтралітету до такого кроку не вдавалась. За оцінками розвідувальних служб, якою ті поділились у вересні з членами парламенту, в країні зараз перебувають близько 80 російських агентів.

Представник швейцарського Департаменту закордонних справ у коментарі NZZ підкреслив, що уряд країни "не накладає жодних санкцій у вигляді вислання дипломатів", додавши, що канали зв'язку з Росією мають бути збережені.

"Коли Швейцарія висилає дипломатів, вона робить це з міркувань внутрішньої безпеки, і про ці випадки не повідомляється публічно", – додав співрозмовник.

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Такі швейцарські міста, як Женева й Берн, завжди привертали увагу розвідок через розташування там міжнародних організацій і компаній, проблема шпигунства РФ стала гострішою темою дебатів серед швейцарських політиків.

"Ці іноземні агенти становлять загрозу для внутрішньої і зовнішньої безпеки Швейцарії", – заявив в інтерв'ю NZZ член Національних зборів Швейцарії (нижньої палати парламенту) Фабіан Моліна.

Нагадаємо: Ще минулого року розвідка Швейцарії також вказувала, що в країні "процвітає" шпигунська діяльність Росії після хвиль вислання російських дипломатів із європейських країн. Вона також стверджувала, що в разі потреби вживатиме заходів для того, щоб не допустити російських агентів на свою територію.

Рік потому швейцарська розвідка констатувала, що загроза для Швейцарії з боку російських шпигунів лише посилилась.

Теми: РосіяШвейцаріяшпигунство
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