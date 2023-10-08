Президент Польщі: Напад ХАМАС на Ізраїль відволікає увагу світу від України
Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що напад терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль сприятиме повномасштабній агресії РФ проти України, оскільки відволіче від неї увагу світу.
Джерело: Дуда у недільному етері Polsat News, його цитує державне інформагентство РАР, пише "Європейська правда"
Деталі: Відповідаючи на запитання, чи ситуація на Близькому Сході, пов'язана з атаками ХАМАС на Ізраїль, матиме ефект "відвернення очей від України", Дуда відповів ствердно.
"Це, безумовно, сприяє Росії та російській агресії проти України, це відволікає увагу світу", – зазначив президент Польщі, водночас застерігши, що Варшава повинна дивитись на події в Ізраїлі з погляду власних інтересів.
Водночас Дуда спрогнозував, що Європейський Союз може зазнати чергової хвилі міграції.
"Теми, які ми обговорювали останнім часом – прем'єр-міністр Матеуш Моравецький у Гренаді і я на зустрічі в Порту – стають ще більш актуальними. Питання нашої безпеки, захисту кордонів Польщі, кордонів ЄС і Шенгенської зони стає все більш важливим", – вважає він.
Передісторія:
- В суботу вранці терористичне угруповання ХАМАС здійснило масштабну атаку на Ізраїль із району сектора Гази, випустивши кілька тисяч ракет по ізраїльській території, а також прорвавши кордон у кількох місцях.
- Терористи змогли захопити деяких громадян Ізраїлю в заручники, а також заявляли про контроль над однією з ізраїльських військових баз. Це найбільша ескалція арабо-ізраїльського конфлікту за останні 50 років.
- У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про контртерористичну операцію "Залізні мечі" й розпочала обстріл інфраструктури сектора Гази. За останніми даними, від дій ХАМАС загинули понад 600 людей.