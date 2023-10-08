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США можуть оголосити додаткову допомогу Ізраїлю вже у неділю – Блінкен

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 8 жовтня 2023, 17:49
США можуть оголосити додаткову допомогу Ізраїлю вже у неділю – Блінкен
Ентоні Блінкен, фото Getty Images

Вашингтон розглядає запит Ізраїлю про додаткову допомогу після масштабної атаки терористів ХАМАС, новини з цього приводу можуть бути уже в неділю.

Джерело: державний секретар США Ентоні Блінкен в етері CNN у неділю, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами Блінкена, президент Джо Байден дав доручення "переконатися, що ми надаємо Ізраїлю все необхідне в цей момент для боротьби з атаками ХАМАС".

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"Ми розглядаємо конкретні додаткові запити, які зробили ізраїльтяни. Я думаю, що ви, найімовірніше, почуєте більше про це пізніше сьогодні", – додав він.

Держсекретар також сказав, що США отримали повідомлення про зниклих безвісти й загиблих американців, цю інформацію перевіряють.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • В суботу вранці терористичне угруповання ХАМАС здійснило масштабну атаку на Ізраїль із району сектора Гази, випустивши кілька тисяч ракет по ізраїльській території, а також прорвавши кордон у кількох місцях.
  • Терористи змогли захопити деяких громадян Ізраїлю в заручники, а також заявляли про контроль над однією з ізраїльських військових баз. Це найбільша ескалція арабо-ізраїльського конфлікту за останні 50 років.
  • У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про контртерористичну операцію "Залізні мечі" й розпочала обстріл інфраструктури сектора Гази. За останніми, від дій ХАМАС загинули понад 600 людей.
  • Напередодні США пообіцяли забезпечити Ізраїль усім необхідним для самооборони, а президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу провели телефонну розмову.

Теми: СШАІзраїль
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