США можуть оголосити додаткову допомогу Ізраїлю вже у неділю – Блінкен
Неділя, 8 жовтня 2023, 17:49
Вашингтон розглядає запит Ізраїлю про додаткову допомогу після масштабної атаки терористів ХАМАС, новини з цього приводу можуть бути уже в неділю.
Джерело: державний секретар США Ентоні Блінкен в етері CNN у неділю, повідомляє "Європейська правда"
Деталі: За словами Блінкена, президент Джо Байден дав доручення "переконатися, що ми надаємо Ізраїлю все необхідне в цей момент для боротьби з атаками ХАМАС".
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"Ми розглядаємо конкретні додаткові запити, які зробили ізраїльтяни. Я думаю, що ви, найімовірніше, почуєте більше про це пізніше сьогодні", – додав він.
Держсекретар також сказав, що США отримали повідомлення про зниклих безвісти й загиблих американців, цю інформацію перевіряють.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- В суботу вранці терористичне угруповання ХАМАС здійснило масштабну атаку на Ізраїль із району сектора Гази, випустивши кілька тисяч ракет по ізраїльській території, а також прорвавши кордон у кількох місцях.
- Терористи змогли захопити деяких громадян Ізраїлю в заручники, а також заявляли про контроль над однією з ізраїльських військових баз. Це найбільша ескалція арабо-ізраїльського конфлікту за останні 50 років.
- У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про контртерористичну операцію "Залізні мечі" й розпочала обстріл інфраструктури сектора Гази. За останніми, від дій ХАМАС загинули понад 600 людей.
- Напередодні США пообіцяли забезпечити Ізраїль усім необхідним для самооборони, а президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу провели телефонну розмову.