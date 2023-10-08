США можуть оголосити додаткову допомогу Ізраїлю вже у неділю – Блінкен

Вашингтон розглядає запит Ізраїлю про додаткову допомогу після масштабної атаки терористів ХАМАС, новини з цього приводу можуть бути уже в неділю.

Джерело: державний секретар США Ентоні Блінкен в етері CNN у неділю, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами Блінкена, президент Джо Байден дав доручення "переконатися, що ми надаємо Ізраїлю все необхідне в цей момент для боротьби з атаками ХАМАС".

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"Ми розглядаємо конкретні додаткові запити, які зробили ізраїльтяни. Я думаю, що ви, найімовірніше, почуєте більше про це пізніше сьогодні", – додав він.

Держсекретар також сказав, що США отримали повідомлення про зниклих безвісти й загиблих американців, цю інформацію перевіряють.

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