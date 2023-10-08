У Києві на цифрових рекламоносіях з’явився прапор Ізраїлю
У неділю ввечері в Києві на цифрових носіях реклами на вулицях з’явився прапор Ізраїлю.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram
Дослівно: "Сьогодні ввечері, о 20:00, на цифрових носіях реклами на вулицях столиці майорітиме прапор держави Ізраїль."
Міська влада звернулася до власників цифрових рекламних конструкцій розмістити прапор Ізраїлю. На знак солідарності українців із ізраїльським народом, який зазнав агресії і бʼється сьогодні за свою країну.
Деталі: Також Кличко повідомив, що прапор Ізраїлю майорітиме на комунальних електронних інформаційних табло на великих перехрестях міста.
Оновлено: Пізніше Кличко повідомив, що з 20:00 півгодини на понад 350 цифрових носіях реклами на вулицях столиці транслюється прапор держави Ізраїль. Мер опублікував фото та відео.