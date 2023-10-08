У Києві на цифрових рекламоносіях з’явився прапор Ізраїлю

прапор Ізраїлю в Києві, фото з Telegram Кличка

У неділю ввечері в Києві на цифрових носіях реклами на вулицях з’явився прапор Ізраїлю.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Дослівно: "Сьогодні ввечері, о 20:00, на цифрових носіях реклами на вулицях столиці майорітиме прапор держави Ізраїль."

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Міська влада звернулася до власників цифрових рекламних конструкцій розмістити прапор Ізраїлю. На знак солідарності українців із ізраїльським народом, який зазнав агресії і бʼється сьогодні за свою країну.

Деталі: Також Кличко повідомив, що прапор Ізраїлю майорітиме на комунальних електронних інформаційних табло на великих перехрестях міста.

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Оновлено: Пізніше Кличко повідомив, що з 20:00 півгодини на понад 350 цифрових носіях реклами на вулицях столиці транслюється прапор держави Ізраїль. Мер опублікував фото та відео.