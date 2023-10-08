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У харківському "Фельдман Екопарку" отруїли всіх тварин контактної зони

Катерина ТищенкоНеділя, 8 жовтня 2023, 18:29
У харківському Фельдман Екопарку отруїли всіх тварин контактної зони
фото: feldman-ecopark.com

У "Фельдман Екопарку" на околицях Харкова невідомі отруїли всіх тварин контактної зони.

Джерело: "Фельдман Екопарк", поліція Харківщини

Дослівно екопарк: "Загинули всі тварини контактної зони для найменших: кролики, морські свинки та інші пухнастики, яким так раділи дітлахи… Розтин показав, що тварин отруїли миш'яком".

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Деталі: У поліції Харківщини заявили, що проводять перевірку за фактом події в екопарку.

Дослівно поліція: "В ході моніторингу соціальних мереж виявлена інформація, що на території контактної зони в "Фельдман Екопарк" загинули тварини. За адресою виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області.

8 жовтня інформація про подію зареєстрована у Єдиному обліку. За даним фактом проводиться перевірка".

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Теми: Харківполіція
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