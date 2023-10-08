На Говерлі загинув турист, ще одного врятували

На горі Говерла у Карпатах загинув турист, ще одного вдалося врятувати.

Джерело: головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

усі фото ДСНС

Деталі: 8 жовтня о 11:40 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час спуску двох туристів по зеленому маршруту з гори Говерла вони заблукали та потребують допомоги рятувальників.

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Дослівно: "О 14:20 одного з заблукалих туристів на г. Говерла було знайдено між синім та зеленим маршрутом, його рятувальники супроводили до бази Заросляк.

Згодом між Говерлівським водоспадом та синім маршрутом було знайдено другого туриста (без ознак життя), рятувальниками проводились реанімаційні заходи, проте безуспішно.

Рятувальники тіло загиблого транспортували до підніжжя гори та передали працівникам поліції".