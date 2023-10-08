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Понад 100 українців звернулися до посольства в Ізраїлі – Зеленський

Катерина ТищенкоНеділя, 8 жовтня 2023, 21:45
Понад 100 українців звернулися до посольства в Ізраїлі – Зеленський
Володимир Зеленський, фото ОП

Вже понад 100 українців звернулися по допомогу до посольства України в Ізраїлі, встановлено місцеперебування 5 співвітчизників на півдні країни.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

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Пряма мова: "Між українським посольством та поліцією Ізраїлю є вся необхідна співпраця для з’ясування деталей про українців, які опинилися в районах бойових дій та обстрілів. На жаль, підтвердилася загибель двох громадян України. Мої співчуття рідним і близьким.

Посольство України в Ізраїлі, усі наші дипломати, які опікуються цим регіоном, разом із розвідкою працюють цілодобово, щоб допомогти всім нашим людям, які потребують допомоги. Вже є більш як сотня звернень до посольства від наших громадян. Встановлено місцеперебування п’яти наших людей на півдні Ізраїлю.

Ще раз звертаюся до всіх громадян України в Ізраїлі: будь ласка, будьте уважними та виконуйте інструкції місцевих сил безпеки".

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Деталі: Як підкреслив Зеленський, дуже важливо, щоб увесь світ "реагував максимально принципово" на напад терористів ХАМАС на Ізраїль.

"І наступного тижня будемо працювати – разом із нашими партнерами – заради єдності світу в протистоянні терору. Різні міжнародні заходи вже заплановані. Українська позиція звучатиме, як завжди, на користь єдності та спільних дій", – сказав президент.

Теми: ЗеленськийІзраїль
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