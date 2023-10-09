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Держдеп США не вважає напад на Ізраїль спробою скористатися фокусом на Україні

"Українська правда"Понеділок, 9 жовтня 2023, 02:15
Держдеп США не вважає напад на Ізраїль спробою скористатися фокусом на Україні
ЕНТОНІ БЛІНКЕН, ФОТО: GETTY IMAGES

Напад "ХАМАС" на Ізраїль не є спробою скористатися фокусом Заходу на Україні.

Джерело: державний секретар США Ентоні Блінкен в ефірі програми "Обличчям до нації" на каналі CBS, Держдеп США

Пряма мова Блінкена: "Ні, я цього не бачу. Ми не бачимо. Ми побачимо, коли дізнаємося більше, якими були мотиви та якими вони є. Але зрозуміле одне: ми активно працювали над тим, щоб допомогти Ізраїлю та Саудівській Аравії нормалізувати їхні відносини, а також Ізраїлю розширити свої відносини з багатьма іншими країнами в регіоні та за його межами".

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Деталі: Держдеп отримав повідомлення про загиблих та взятих у заручники американців і наразі перевіряє цю інформацію, сказав Блінкен. Останнє загострення викликає занепокоєння, що конфлікт може поширитися на сусідні країни або спровокувати прямий конфлікт між Ізраїлем та Іраном, який фінансує та постачає зброю "ХАМАС".

На питання, чи просили Сполучені Штати не завдавати ударів по Ірану, Блінкен відповів: "Єдине, що ми сказали Ізраїлю, це те, що ми тут; ми вас підтримуємо; ми хочемо переконатися, що ви маєте необхідну підтримку; ми хочемо переконатися, що ви отримаєте необхідну допомогу". Блінкен заявив, що Ізраїль зосереджений цілком на Газі, на захисті своїх громадян.

Теми: СШАІзраїль
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