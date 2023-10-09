За підсумками засідання Ради безпеки ООН жодних рішень не прийнято – CNN

Після екстреного засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації на Близькому Сході не було винесено ніяких рішень.

Джерело: CNN

Деталі: Після зустрічі заступник посла США в ООН Роберт Вуд сказав, що велика кількість країн засудила атаки ХАМАС: "Вони очевидно, не всі (засудили напади), і я не дуже хочу вдаватися в це. Я думаю, ви, ймовірно, зможете розгадати одну з них без моїх слів".

Реклама:

За словами Вуда, ситуація все ще нестабільна і дуже небезпечна.

Він додав, що чиновники наполегливо працюють, щоб спробувати запобігти поширенню конфлікту в регіоні: "Важливо, щоб світова спільнота засудила, рішуче засудила це неспровоковане вторгнення, терористичні атаки та дії, які відбуваються".

Коли його запитали про тяжке становище палестинців у регіоні, Вуд сказав: "Ми засуджуємо атаки на мирних жителів, які постраждали або були вбиті в будь-якій точці світу. Це само собою зрозуміло. Зараз важливо, щоб міжнародне співтовариство продемонструвало свою солідарність з Ізраїлем".

ВІДЕО ДНЯ

ХАМАС слід засуджувати, поки він не припинить свою насильницьку терористичну діяльність, додав він.