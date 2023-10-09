Російські війська мінують раніше очищені ділянки фронту на Запоріжжі – ISW
Російські війська посилили мінування в районі Роботине-Вербове та намагаються скувати українські сили на ділянках фронту подалі від заходу Запорізької області.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: Російські військові блогери стверджують, що російські війська почали мінувати раніше очищені ділянки на лінії Роботине-Вербове (10 км на південь до 18 км на південний схід від Оріхова), щоб досягти тактичної несподіванки.
Відомий пов’язаний з Кремлем блогер стверджував, що російські війська посилили тактичні наступальні операції на кількох ділянках фронту за межами Запорізької області, щоб розтягнути українську оборону та розсіяти увагу українців.
Речник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун заявив, що російські війська намагалися зафіксувати українські сили на Авдіївському та Мар’їнському напрямках і не дати їм перекинути резерви на Запорізький напрямок.
Окрім цього, українські війська продовжували контрнаступальні операції поблизу Бахмута та незначно просунулися на заході Запорізької області 8 жовтня. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 жовтня, показують, що українські сили досягли обмежених успіхів на північ від Новопрокопівки (14 км на південь від Оріхова), а російський військовий стверджував, що українські сили також просунувся біля Копані (10 км на південний захід від Оріхова).
Генштаб України повідомив, що українські сили досягли часткового успіху на північний схід від Андріївки (7 км на південний захід від Бахмута), а російські джерела стверджували, що українські сили продовжували атакувати поблизу Андріївки та Курдюмівки (11 км на південний захід від Бахмута).
Російські та українські джерела також повідомили, що погіршення погодних умов впливає як на російські, так і на українські операції. Речник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун заявив, що активність російських безпілотників і авіації в останні дні знизилася через погану погоду.
Російські військові стверджували, що погіршення погодних умов на Бахмутському та Запорізькому напрямках впливає на наступальні операції України, а також на операції російської повітряної розвідки. Речник Східного угруповання ЗС України капітан Ілля Євлаш повторив, що погана погода може вплинути на роботу безпілотників та авіації, але погода не зупинить контрнаступ України.
Ключові висновки ISW за 8 жовтня:
- Росія працює над правовими механізмами формування Ленінградського військового округу в рамках проведення широкомасштабних військових реформ.
- Українські війська продовжували контрнаступальні дії поблизу Бахмута та 8 жовтня незначно просунулися на заході Запорізької області.
- Російські війська посилюють мінування в районі Роботине-Вербове та намагаються закріпити українські сили на ділянках фронту подалі від заходу Запорізької області.
- Російські джерела висвітлюють очевидний розкол між регулярними російськими силами та нерегулярними формуваннями Донецької народної республіки (ДНР).
- Речник ВПС України полковник Юрій Ігнат висловив занепокоєння щодо очікуваного удару російських безпілотників Shahed 131/136 по Україні цієї зими.
- Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) спостерігав за супутниковими знімками, які показують, що залізничне сполучення між Північною Кореєю та Росією "різко" зросло після зустрічі президента Росії Володимира Путіна з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином 12-17 вересня.
- Російський федеральний уряд продовжує позбавляти виборчих прав певні суб’єкти федерації (регіони) етнічних меншин, вибірково наділяючи повноваженнями інших.
- Російські війська 8 жовтня продовжували наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, уздовж лінії Авдіївка-Донецьк, на заході Донецької області та на адміністративному кордоні Донецько-Запорізької області, і просунулися на окремих ділянках.
- Празьке російськомовне видання Current Time повідомило 8 жовтня, що кількість випадків дезертирства серед російських військових зросла.