Російські війська мінують раніше очищені ділянки фронту на Запоріжжі – ISW

Російські війська посилили мінування в районі Роботине-Вербове та намагаються скувати українські сили на ділянках фронту подалі від заходу Запорізької області.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Російські військові блогери стверджують, що російські війська почали мінувати раніше очищені ділянки на лінії Роботине-Вербове (10 км на південь до 18 км на південний схід від Оріхова), щоб досягти тактичної несподіванки.

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Відомий пов’язаний з Кремлем блогер стверджував, що російські війська посилили тактичні наступальні операції на кількох ділянках фронту за межами Запорізької області, щоб розтягнути українську оборону та розсіяти увагу українців.

Речник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун заявив, що російські війська намагалися зафіксувати українські сили на Авдіївському та Мар’їнському напрямках і не дати їм перекинути резерви на Запорізький напрямок.

Окрім цього, українські війська продовжували контрнаступальні операції поблизу Бахмута та незначно просунулися на заході Запорізької області 8 жовтня. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 жовтня, показують, що українські сили досягли обмежених успіхів на північ від Новопрокопівки (14 км на південь від Оріхова), а російський військовий стверджував, що українські сили також просунувся біля Копані (10 км на південний захід від Оріхова).

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Генштаб України повідомив, що українські сили досягли часткового успіху на північний схід від Андріївки (7 км на південний захід від Бахмута), а російські джерела стверджували, що українські сили продовжували атакувати поблизу Андріївки та Курдюмівки (11 км на південний захід від Бахмута).

Російські та українські джерела також повідомили, що погіршення погодних умов впливає як на російські, так і на українські операції. Речник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун заявив, що активність російських безпілотників і авіації в останні дні знизилася через погану погоду.

Російські військові стверджували, що погіршення погодних умов на Бахмутському та Запорізькому напрямках впливає на наступальні операції України, а також на операції російської повітряної розвідки. Речник Східного угруповання ЗС України капітан Ілля Євлаш повторив, що погана погода може вплинути на роботу безпілотників та авіації, але погода не зупинить контрнаступ України.

Ключові висновки ISW за 8 жовтня: